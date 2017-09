Während auf dem Berliner Platz in Oberbarmen am Mittwochmittag die Verkäufer ihre Waren anpriesen und die Kunden mit zum Teil prall gefüllten Einkaufstaschen unterwegs waren, wurde plötzlich um Punkt 12 Uhr eine Glocke kräftig geläutet.

Kleine selbst ist allerdings überzeugt, dass seine Zuhörer ihn verstehen: „Man darf die Leute doch nicht unterfordern. Sie denken schon selbst nach und machen sich einen Reim auf die Geschichte.“ Seine Devise heißt, dahin gehen, wo man normalerweise nicht ist. Und dafür eigne sich der Berliner Platz hervorragend.

„Die Wahl war für meine Rede heute natürlich eine Steilvorlage. Es war das taktische Geplänkel Vieler, das zu diesem Ergebnis geführt hat“, ist der Theologe überzeugt. In der Osterzeit sei ihm die Idee gekommen, sich mal auf den Berliner Platz zu stellen und zu reden. Als die Leute stehenblieben, war er sich sicher, dass man die Reihe – zumindest in den Sommermonaten – etablieren sollte.

Dass es bei seinen Platzreden fast schon Kult ist, sie mit einem Seewetterbericht enden zu lassen – am Mittwoch kündigte er zum Schluss ein Sturmtief für die nächsten Jahre in Berlin an – erklärt er so: „Das geht auf eines der Bücher von Fred Vargas zurück. Da ist der Protagonist ein Ausrufer, der immer den Seewetterbericht vorliest. Das fand ich einfach gut“, sagt Werner Kleine und lacht.