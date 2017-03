Wuppertal. "Wir sind eine Runde weiter und fahren nach Berlin zum Finale!", schreibt Silvio Geßner, Lehrer der Gesamtschule Else Lasker-Schüler, am Montagmorgen bei Facebook. Die "Else" hat es beim Schulpreis bis in die letzte Runde geschafft. Sie gehört nun zu den 15 besten Schulen Deutschlands. In der Hauptstadt zeichnet Kanzlerin Angela Merkel Ende Mai die Finalisten aus.

