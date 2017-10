Zentrum. Der erste Bauabschnitt am Armin-T.-Wegner-Platz ist geschafft. Dort wurden Pflaster, Entwässerungsrinne und Beleuchtung der Straße Mäuerchen gegenüber dem City-Center halbseitig erneuert. Seit Montag läuft bereits der zweite Bauabschnitt vom Mäuerchen in Richtung Schloßbleiche bis zur Stocksgasse. Auch dort wird gegenüber dem ehemaligen Café Melody das Pflaster zunächst halbseitig erneuert und die neue Entwässerungsrinne angeschlossen. Die Arbeiten laufen laut Stadt noch bis Ende Oktober, bevor es in die weihnachtsmarktbedingte Winterpause geht. Dann verschwinde auch die Baustelleinrichtung endgültig vom Armin-T.-Wegner-Platz. Nach der Winterpause werden die verbleibenden Flächen des Armin-T.-Wegner-Platzes vor dem City-Center und der südliche Wirmhof, vor der neuen Polizeiwache, fertiggestellt. Auf der Platzfläche entsteht eine neue Sitzgelegenheit in Verbindung mit einer Baumscheibe. Bis Ende Oktober werden durch die seit Februar laufenden Straßenbauarbeiten bereits rund 3000 von 5000 Quadratmeter neuer Pflasterfläche in der Fußgängerzone von Elberfeld fertiggestellt sein. Für die Pflasterarbeiten in Elberfeld sind insgesamt knapp 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Red