Der Stationsbericht mit dem der VRR die Bahnhöfe der Region unter die Lupe nimmt, muss mit Vorsicht genossen werden. Die Qualitätskriterien sind nämlich fragwürdig. Eigentlich will der VRR wissen: Ist der Bahnhof so wie angekündigt? Und weniger: Ist das ein schöner Bahnhof für die Kunden? Dass der Stationsbericht gerade in Wuppertal nicht als ernsthaftes Lob für den Zustand der Bahnhöfe interpretiert werden kann, wird deutlich, wenn man bedenkt, was die Prüfer offenbar alles nicht einfließen ließen. Der bauliche Zustand des Gebäudes ist egal, solange es durch die Löcher in der Decke nicht in den Wartebereich tropft. Es spielt auch keine Rolle, ob sich die Menschen in dunklen Gewölben unwohl fühlen. Auch „Sauberkeit“ scheint für den VRR ein dehnbarer Begriff zu sein. Wie wenig die Bewertung mit der Realität der Pendler zu tun hat, zeigt sich wohl am Beispiel Unterbarmen. Wenn dieser Bahnhof „noch akzeptabel“ ist, dann ist wohl in Sachen Glaubwürdigkeit der Zug abgefahren.