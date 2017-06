Vom 7. bis 9. Juli haben Partyfans und Feierbiester die Qual der Wahl. Besonders in Elberfeld reiht sich eine Großveranstaltung an die andere.

Wuppertal. Am letzten Wochenende vor den Sommerferien knubbeln sich traditionell die großen Sommerfeste, bevor sich dann sechs Wochen lang das Sommerloch auftut. Doch was in Wuppertal vom 7. bis 9. Juli los ist, das überfordert vermutlich sogar die fleißigsten Partygänger. Vor allem in Elberfeld kommen Feierbiester an drei Tagen auf ihre Kosten.

Beim Blick auf den Terminkalender, wo der Elberfelder Cocktail und die große Feier zur Eröffnung der B 7 rot markiert nebeneinanderstehen, kommt die Frage auf: Hat das jemand so geplant, oder hat es sich einfach so ergeben. „Eine Stelle, die alle Festlichkeiten koordiniert“, gibt es laut Ordnungsdezernent Matthias Nocke in der Stadtverwaltung nicht. Neben Cocktail und B 7-Feier geht es schon am Freitag, 7. Juli, im Zoo mit dem Kinderfest los. Am 8. Juli wird die Cronenberger Werkzeugkiste geöffnet und am 9. Juli lockt das Kinder- und Familienfest auf die Hardt. Auf die Mitarbeiter des Ordnungsamtes kommt daher ein arbeitsreiches Wochenende zu. Dass der Wuppertaler SV am Samstag, 8. Juli, den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum Testspiel im Stadion am Zoo erwartet, gerät da fast schon zur Randnotiz.

Die B 7-Eröffnung könnte dem Cocktail die Show stehlen

Offen will es keiner sagen, aber glücklich sind einige der Veranstalter mit der Terminballung nicht. Besonders in Cronenberg freute man sich am Samstag, 8. Juli, auch auf Besucher aus Elberfeld und Barmen. Und ganz sicher würden es die Elberfelder Geschäftsleute am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr begrüßen, wenn sich der größte Trubel in Wuppertals Zentrum nicht nur auf der dann für Fußgänger geöffneten B 7 abspielen würde. Zumal es die IG 1, die Interessengemeinschaft des Elberfelder Einzelhandels bedauert, dass die B 7 nicht schon zum Elbfelder Cocktail für Autos wieder befahrbar ist. Das wird erst in der Nacht zum 10. Juli möglich sein.

Gemeinsam wirbt Wuppertal im Umland für das Feier-Wochenende

Um dem Eindruck entgegenzuwirken, dass es sich um Konkurrenzveranstaltungen handelt, haben die Organisatoren des Elberfelder Cocktails und der B 7-Eröffnung allerdings einen gemeinsamen Flyer aufgelegt und das Motto „Wuppertal feiert!“ ausgegeben. Am 3. Juli wollen die Organisatoren der beiden Großveranstaltungen ihr Konzept gemeinsam vorstellen.

Martin Bang, Geschäftsführer von Wuppertal Marketing, ist zuversichtlich, dass sich die Anziehungskraft der beiden großen Stadtfeste addieren wird. „Wir werben mit Plakaten in Remscheid, Solingen, Gevelsberg, Haan und Velbert gemeinsam für den Cocktail und die B 7-Eröffnung. Auch im Umland soll man mitbekommen, wie lebendig Wuppertal ist. Außerdem haben wir auf den Bühnen unterschiedliche musikalische Schwerpunkte gesetzt“, sagt Bang.