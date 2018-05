Das Von der Heydt-Museum in Wuppertal zeigt den Avantgardisten inmitten seiner Künstlerfreunde. Am Samstag, 26. Mai, können Leser der WZ die Ausstellung kostenlos besuchen - unter einer Bedingung.

Wuppertal. Den jüdischen Jankel Adler, einen Impulsgeber der Avantgarde, der später von den Nazis vertrieben wurde, präsentiert das Von der Heydt-Museum Wuppertal in einer großen Ausstellung. Diese Zeitung lädt heute ihre Leser ein, das Museum kostenlos zu besuchen (siehe Kasten).

Wer ist Jankel Adler? Vielen ist der Name heute unbekannt. Dabei gehörte er zu den vielversprechenden Künstlern der 1920er Jahre und gilt als wichtiger Repräsentant und Impulsgeber der Moderne. Er stand im Mittelpunkt der künstlerischen Avantgarde, war eine ihrer treibenden Kräfte und pflegte Umgang mit Marc Chagall und Paul Klee, Pablo Picasso, Otto Dix und Amedeo Modigliani. Als polnischer Jude und Mitbegründer der Künstlergruppe „Jung Jiddisch“ war er aber auch eine nahezu ideale Projektionsfläche für den heraufziehenden Nationalsozialismus – als Vertreter einer spätexpressionistischen, kubistischen und konstruktivistischen Formensprache galt er den Nazis als Kulturbolschewist.

Antje Birthälmer vor dem Bildnis von Else Lasker-Schüler (l.), das Jankel Adler malte.

Während er sich selbst 1933 nach Paris und später London retten konnte, wurden seine Werke als „entartete Kunst“ gebrandmarkt, in den Ausstellungen „Entartete Kunst“ 1937 in München und 1938 in Berlin gezeigt, aus den Museen gerissen, zu Schleuderpreisen verkauft und teilweise sogar zerstört.

Frühwerk unterscheidet sich stark von späteren Werken

So ist Jankel Adlers Werk immer in ein Oeuvre „vor 1933“ und ein Oeuvre „nach 1933“ zu unterteilen, denn sein Frühwerk unterscheidet sich stark von seinen späteren Werken. Nach seiner Flucht 1933 über Paris nach Großbritannien entwickelte Adler seinen Stil weiter und kreierte ab 1941 herausragende Werke, mit dem er jüngere Künstler nach dem Krieg beeinflusste. Deutschen Boden betrat Adler nie wieder.

Das expressionistische Porträt von „Angelika“ (1923) mit ihren Katzen ist ein Werk der Trauer. Die Künstlerfrau starb an Tuberkulose.

Nach seinem Tod 1949 gab es eine Ausstellung 1955 in Wuppertal. 1985 erinnerte zuletzt eine Schau in Düsseldorf an den Künstler, die auch in Lodz und Tel Aviv gezeigt wurde. Nun also erinnert das Von der Heydt-Museum Wuppertal mit einer großen Ausstellung an Jankel Adler.

„Leider ist Jankel Adler zunehmend in Vergessenheit geraten. Wir stellen in unserer Ausstellung sein Werk in Verbindung mit dem anderer Künstler, um zu zeigen, wie wichtig und besonders Adlers Schaffen ist, wie sehr er vernetzt war und den Dialog mit anderen Künstlern seiner Zeit suchte“, sagt Antje Birthälmer, stellvertretende Direktorin des Von der Heydt-Museums, die die Schau kuratiert hat. Jankel Adler sei oft als Maler der Ostjuden interpretiert worden. Die Wuppertaler Ausstellung versuche dagegen, „ihn im Kontext der westlichen Künstler zu zeigen und seine Beziehungen zu ihnen zu beleuchten“, sagt Antje Birthälmer.