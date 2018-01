W.Zettis Kollegin ist glücklich. Während in vielen Wuppertaler Straßen die abgeschmückten Weihnachtsbäume auch noch in dieser Woche von der AWG abgeholt werden, ist ihr Baum schon weg. Aber ganz sicher ist er nicht auf dem Kompost gelandet, auch nicht auf einem Stapel fürs Osterfeuer. W. Zettis Kollegin kauft seit Jahren nämlich eine kleine Nordmanntanne mit Wurzel und daher im Topf. Anfangs setzte sie den Baum im eigenen Garten aus. Doch spätestens im September war da nur ein Gerippe übrig. Deshalb stellt sie den Baum seit Jahren auch an die Straße. Doch bislang ist er der AWG immer entwischt und vorher von Hobbygärtnern mitgenommen worden. Wo das Bäumchen wohl in diesem Jahr überlebt?