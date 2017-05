Vor genau 50 Jahren wurde die Röhre des Kiesbergtunnels fertig. Das Bauwerk hat einen wichtigen Beitrag zum Verkehrsnetz der Stadt geleistet.

Wuppertal. Die Herren mit den hellen Jacken und Bauhelm auf dem Kopf haben gerade eine tiefbauliche Meisterleistung begutachten dürfen. Sie trotten aus dem Schacht, zwei von ihnen blicken in die Kamera. Der linke der beiden, er trägt einen weißen Bart und einen dunklen Mantel, ist Professor Friedrich Hetzelt, der damalige Baudezernent der Stadt. Er ist sozusagen der Vater des Kiesbergtunnels: Das Bild zeigt den Tag des Durchstichs im August 1967. Unser Fotograf Kurt Keil hat das Foto damals geschossen – und hätte diesen Pressetermin beinahe verpasst.

„Ich war damals Ende 20 und ganz neu in der Stadt. Die Redaktion der WZ hat mich zu diesem Termin geschickt, aber ich bin erst mal zum falschen Ende des Tunnels gefahren. Da war außer mir dann niemand“, erinnert sich Kurt Keil. Er fragte sich durch und fand schließlich doch das richtige Ende, nämlich das Westende. Und die Herrschaften – wie Friedrich Hetzelt oder der Vorsitzende des Bauausschusses Gottfried Gurland und Regierungspräsident Hans Otto Bäumer – waren alle noch vor Ort und führten die Delegation durch die Baustelle. „Und nach viel mehr als einer Baustelle, einem Bergwerksstollen sah das alles damals nicht aus“, so Keil.

Der Tunnel wurde zweistöckig geplant und war damit eine Besonderheit. Von beiden Seiten wurde mit den Aushöhlungsarbeiten begonnen, in der Mitte traf man sich, anschließend wurde eine Zwischendecke eingezogen. Das hat den wirtschaftlichen Vorteil, dass die immer nur in eine Richtung befahrenen Röhren sich selbst belüften, die Autos ziehen die Luft mit sich. Teure Belüftungstechnik entfiel so.

„Damals kursierte in Wuppertal der Witz, dass zwei Brüder angeboten hätten, die Tunnelarbeiten für sehr viel weniger Geld als die durch die Ausschreibung gewonnene Baufirma zu erledigen“, erzählt Ernst-Andreas Ziegler, der heutige Leiter der Junior-Uni. Zu Bauzeiten des Kiesbergtunnels arbeitete er als Redakteur. „Auch sie hätten jeder von einer Seite anfangen wollen, nur mit Schaufel und Schubkarre bewaffnet. Und sollten sie sich dann nicht in der Mitte treffen: Ja dann gibt es eben keinen zweistöckigen Tunnel, sondern zwei verschiedene.“ Das Projekt sei damals das Stadtgespräch Nummer eins gewesen. Auch, weil so die Wälder an Burgholz und am Kiesberg verschont wurden.

90 000 Kilogramm Sprengstoff wurden für den Bau benötigt