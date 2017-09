Es droht eine Verzögerung von bis zu einem Jahr. Der Verwaltung fehlen Planer. WSW müssen deshalb vorpreschen. Grüne üben Kritik.

Wuppertal. Kurz gesagt geht es um einen Rahmenplan für den gesamten ÖPNV: Um die Busse und Schwebebahnen, das Liniennetz, die Bushaltestellen und vor allem auch die Taktung. Und anhand des Nahverkehrsplans (NVP) soll die Stadt auch den WSW Vorgaben für ihre Planung geben können. Doch wann es soweit ist, steht in den Sternen. Geplant war, dass die Stadt 2018 den NVP abschließt und er bis Ende 2019 in Kraft tritt. Jetzt gibt es mindestens ein Jahr Verzögerung, wie Verkehrsdezernent Frank Meyer in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses eingeräumt hat.

Das Problem ist eins, das bei vielen städtischen Projekten zu hören ist: Der Verwaltung fehlen die Planer. Im konkreten Fall, so Meyer, sei es seit fast zwei Jahren nicht gelungen, eine Stelle wieder zu besetzen. Statt zwei Mitarbeitern kümmert sich aktuell nur einer um die Fortschreibung des NVP, dessen aktuelle Auflage aus dem Jahr 1997 stammt. Zwei Ausschreibungsrunden habe es bereits gegeben, in Kürze starte die dritte. „Wir hoffen, dass es diesmal klappt“, bleibt Volker Klöpper Zweckoptimist. Seit dem Ausscheiden seines Kollegen zum 31. Dezember 2015 ist er als einziger Planer verblieben – und betreut nicht nur den NVP. In den vergangenen Monaten war er zum Beispiel mit den Auswirkungen der Bahnsperrung auf den ÖPNV beschäftigt, demnächst dürften die Folgen des Dieselgipfels ein Thema für ihn werden.

Unterstützt wird er beim NVP von einem Planungsbüro aus Köln. Diesem mehr Aufgaben zu übertragen, wie es einige Stimmen fordern, sei aber nicht so einfach. Zumal der NVP eine „hoheitliche Aufgabe“ der Stadt sei, wie die Verwaltung betont. Zudem dürfte das Abgeben von Aufgaben auch Geld kosten.

WSW müssen ihre Umstellung vorziehen

„Das ist sehr schade“, sagt Sabine Schnake von den WSW zur neuerlichen Verzögerung. Die Stadtwerke hätten sich eine schnellere Umsetzung gewünscht. Denn schließlich stünden aus WSW-Sicht demnächst einige Änderungen an, die eigentlich in den NVP mit hätten einfließen sollen: Ende 2018 wird bekanntlich der neue Busbahnhof am Döppersberg in Betrieb genommen, für 2018 planen die WSW außerdem die Einführung des Zwei-Minuten-Taktes für die Schwebebahn, und 2019 stellt der VRR bei einigen S-Bahn-Linien den Grundtakt von 20 auf 30 Minuten um, wovon in Wuppertal zum Beispiel die Linie S 9 betroffen ist.