Wuppertal. Gleich heute Abend spielt im Ort, Luisenstraße 116, um 20 Uhr das deutsch-italienische Quartett Camatta Monk. Eine kleine Brassband aus dem Ruhrgebiet, die Kompositionen Thelonious Monks auf ihre eigene Weise spielt. Swing, Bebop und Blues treffen auf Free Jazz und Freie Improvisation.

Am Freitag um 19.30 Uhr beginnt in der Musikhochschule, Sedanstraße 15 in Barmen, ein Duokonzert mit dem 2014 gegründeten Duo Guitar&Vibes. Die beiden Musikerinnen an Gitarre, Percussion, Vibraphon und Stimme bewegen sich zwischen Jazz, Pop und klassischer Musik.

„Blues for Gary“ heißt das neue Album von Henrik Freischlader, des derzeit wohl bekanntesten deutschen Bluesgitarristen, dessen international erfolgreiche Karriere 2004 in Wuppertal begann. Mit seinem aktuellen Programm verneigt er sich vor einem seiner großen Vorbilder Gary Moore und spielt am Freitagabend auch mal wieder in Wuppertal. Los geht es um 20 Uhr mit dem Supportact Leon Mucke & Joschka, im Haus der Jugend Barmen, Geschwister-Scholl-Platz 4-6.

Die Wuppertaler Coverband Meridian 7 begibt sich immer wieder gern und ausgiebig auf musikalische Entdeckungsreise. Auf ihrer jüngsten Reise haben sie entlang des Mississippi ein sehr schmackhaftes Blues-Gewürz kennengelernt, das sie am Samstag um 20 Uhr im Swane-Cafe, Luisenstraße 102a servieren.

Blues & Folksongs spielt Dr. Mojo Solo und unplugged am Sonntagmorgen um 10 Uhr im Cafe Quermalerei an der Deweerthstraße 2. Am Montagabend beginnt um 20.30 Uhr, wie immer am 2. Montag im Monat, im Cafe Ada, Wiesenstraße 6, wieder die monatliche Jazzsession. Los geht es wie immer mit der Basic-Band, die in wechselnder Besetzung mit fünf Stücken den Abend einleitet und direkt anschließend wird die Session offiziell eröffnet und anwesende Musiker können und sollen einsteigen.

Ausnahmsweise am Mittwoch, spielt in der nächsten Woche um 19 der Wuppertaler Pianist Wolfgang Eichler unter dem Motto „Jazz? We can!“ bei seinem regelmäßigen Klavierabend Eigenkompositionen und Standards mit unerwarteten musikalischen Facetten im Cafe Stilbruch, Marienstraße 58 auf dem Ölberg. Auch dort sind Musiker, die mit einsteigen wollen, willkommen.

Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann