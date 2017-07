Studentische Verbindungen in Wuppertal halten die Tradition hoch, haben aber Probleme, Nachwuchs zu rekrutieren.

Wuppertal. „Eine Studentenverbindung – das ist nichts für mich“. Sätze wie diese hört man öfter an der Uni Wuppertal. Aber warum üben Studentenverbindungen für viele keinen Reiz aus? Vielleicht, weil 50 Prozent der Studierenden von vorneherein ausgeschlossen sind. „Interessenten müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen Student sein, katholisch und männlich“, sagt Patrick Beckmann. Der 21-Jährige ist Senior im Vorstand der Verbindung Bergisch Thuringia zu Wuppertal. Frauen – oder Damen wie die Mitglieder der Studentenverbindung sagen – können nicht Mitglied in der Verbindung werden. Das habe einen geschichtlichen Hintergrund, den man ungern aufgeben wolle, so Beckmann.

Die andere Wuppertaler Verbindung, die Unitas Hildburghausen zu Wuppertal, nimmt seit 2015 Frauen auf. „Wir hatten mal ein weibliches Mitglied, zur Zeit aber nicht mehr“, sagt Lars Behrens, der als Senior im Vorstand der Unitas fungiert. Die beiden Studentenverbindungen in Wuppertal sind also derzeit reine Männervereine.

Wer in eine Verbindung aufgenommen werden will, muss über zwei Semester die sogenannte Fuxenzeit bestehen. In dem Jahr kann der Interessent schauen, ob ihm das Verbindungsleben liegt. Die Verbindung hingegen prüft, ob der Kandidat sich eignet. Die Füxe haben wöchentliche eine Fuxenstunde, in der sie ganz praktischen Dinge lernen wie zum Beispiel: Welchen Schuh trägt man zu welchem Anlass oder wie verhalte ich mich, wenn Gäste kommen? Aber auch Vorträge zur Stadt- und Universitätsgeschichte stehen auf dem Programm. Auch Gesangsstunden oder die Geschichte der Verbindung darf nicht fehlen.

Überhaupt wird Tradition in den beiden Verbindungen groß geschrieben. Allein die Sprache unterschiedet sich von der Alltagssprache. Außerdem gibt es festliche Anlässe mit Namen wie Kneipe oder Commers, bei denen die Mitglieder nicht nur die Bänder und Mützen in Farben der Verbindung tragen. Der Vorstand kommt in einer Paradeuniform, dem sogenannten Vollwichs. „Das ist schon eine Ehre, die Verbindung zu repräsentieren“, sagt Beckmann. Wenn man sich bei großen Veranstaltungen daneben benehme, falle das auch auf die Verbindung zurück.

Die Mitgliedschaft in einer Verbindung ist ein Lebensbund

Die Probezeit kann aber auch vorzeitig beendet werden. Auf der Homepage liest sich das so: „Nicht selten wird diese Probezeit vorzeitig beendet, sei es, dass sich der Bewerber nicht wohlfühlt, sei es, dass wir unsere Erwartungen nicht erfüllt sehen. Denn für die Aufnahme in einen Lebensbund muss einfach alles stimmen.“