Der Neubau der Kindertagesstätte an der Staubenthaler Straße in Ronsdorf geht voran. In der letzten Aprilwoche wurde die Decke des 1. Obergeschosses gezogen. Damit steht das Grundgerüst des Gebäudes zu zwei Dritteln. Michael Neumann, der beim städtischen Gebäudemanagement (GMW) für den Bau von Kindertagesstätten zuständig ist, sagte, man können schon deutlich etwas erkennen – wenn auch noch keine Kita an sich. Er geht davon aus, dass die gesamte Grundstruktur in den kommenden drei bis vier Wochen fertig ist. Dann würde der Bau verschlossen – also mit Fenster und Türen ausgestattet –, so dass der Innenausbau losgehen könne. Parallel soll dann auch außen an der Fassade gearbeitet werden. Das für sechs Gruppen mit insgesamt 100 Kindern vorgesehene Gebäude auf drei Etagen soll Ende des Jahres fertig sein. Es steht auf einem 2000 Quadratmeter großen Gelände mit Hang. Die Kosten liegen bei 3,92 Millionen Euro. ecr/ank/Foto: Stefan Fries