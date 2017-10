Es fiel W. Zetti wahrlich nicht leicht, aber jetzt hat er sich damit abgefunden: Der Sommer ist vorbei. Gestern gab es noch einen schönen sonnigen Sonntag, bevor jetzt eine regnerische, graue Woche ansteht. Das heißt nicht, dass W. Zetti genügend Tage mit Sommerkleidung am Körper und Eiswaffel in der Hand verbracht hat, nein, bei weitem nicht. Aber es nutzt ja nichts. Ein Umzug in südlichere Gefilde steht nicht zur Debatte, und deshalb musste er sich jetzt einmal in Erinnerung rufen, welche Vorzüge der Herbst mit sich bringt. Deftige Eintöpfe zum Beispiel – kein Knabbern an Sommersalaten mehr. Wenn’s ein Teller mehr war: Egal, sieht keiner unter dem warmen Pullover. Statt Unternehmungen an der freien Luft wird jetzt auch wieder mehr auf dem Sofa gesessen. Deshalb hat sich W.Zetti kürzlich in der örtlichen Buchhandlung entsprechend eingedeckt. Die Verkäuferin grinste: „Na, dann kann der Herbst ja kommen.“ Ja, dachte W.Zetti, jetzt kann der Herbst kommen.