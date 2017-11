Total subjektiv und ein Riesenspaß: Die Redaktion hat Gebäck von fünf verschiedenen Bäckereien unter die Lupe genommen. Dabei wurden unter anderem das Aussehen und der Geschmack bewertet.

Jeder kennt die beliebten Weckmänner mit den Rosinen-Augen und der Pfeife in den Händen, denen niemand widerstehen kann. Passend zur Martinszeit rund um den 11. November sind die Weckmänner auch dieses Jahr in den Bäckereien zu kaufen. Doch bei der großen Auswahl ist es gar nicht so einfach, sich für den Richtigen zu entscheiden. Wo gibt es denn nun den besten Weckmann zu kaufen? Wir haben die Produkte der Bäckereien Myska, Dahlmann, Kamps, Steinbrink und Policks getestet.

Auf der Suche nach dem schönsten Weckmann

Wie das Sprichwort so schön sagt, isst das Auge bekanntlich mit. So spielt die Optik auch bei den Weckmännern eine große Rolle. Die Bäckerei Kamps ist, was das Aussehen der Weckmänner betrifft, der deutliche Verlierer. Es sind weder Augen noch eine Pfeife vorhanden – wo doch beides die Markenzeichen des Weckmanns sind. Die Weckmänner der Bäckereien Dahlmann und Steinbrink sind beide etwas unförmig und unsymmetrisch. Die Backstube Policks schneidet gut ab: eine gute Form mit gut strukturierten Körperteilen. Es ist ein Kopf-an-Kopf Rennen mit dem Myska-Weckmann, der mit seinem traditionellen Aussehen und seiner Bräune überzeugt.

Zum traditionellen Weckmann, wie ihn alle kennen, gehört natürlich eine Pfeife. Bei fast allen waren die Pfeifen aus Plastik. Nur die Myska Bäckerei sticht heraus, denn die legt Tonpfeifen in ihre Weckmänner. Trotz Plastikpfeife war auch der Policks-Weckmann etwas Besonderes. Seine Pfeife lag nämlich nicht seitlich, sondern mit der Öffnung nach oben gerichtet

Den Weckmännern geht’s im Geschmackstest an den Hals

Die Weckmänner sollen vorzugsweise fluffig, locker und leicht sein. Dass das nicht immer der Fall ist, ist schnell klar. Die Kandidaten von Dahlmann und Kamps waren etwas härter und trockener als die Konkurrenz, was sich im darauffolgenden Geschmackstest bestätigte. Die anderen drei waren angenehm luftig und weich.

Worauf es bei den Weckmännern jedoch am meisten ankommt, ist natürlich der Geschmack. Und da war sich die Redaktion einig: Die Policks Bäckerei hat den Geschmackstest mit ihrem Weckmann klar gewonnen. An einem saftigen und gut gewürzten Weckmann gibt es nichts auszusetzen - da stören auch die X-Beine nicht mehr.

Wer sich von den sympathischen Weckmännern noch nicht trennen möchte, der muss es auch noch nicht. Die Dahlmann und Policks Bäckereien haben die Weckmänner auch noch nächste Woche im Verkauf. In der Bäckerei Steinbrink soll es sie sogar bis zum Nikolaustag geben.