Viele Wuppertaler wünschen sich mehr Alternativen zu den bestehenden Geschäften. Vor allem die Ketten und Billigläden kommen nicht gut an.

Zentrum. Wuppertaler Einzelhandel – quo vadis? Die Zeichen für den Einzelhandel im Tal stehen nicht günstig. Nicht nur, weil immer mehr Konkurrenz das Geschäft nicht unbedingt belebt, sondern auch, weil viele Einzelhändler verunsichert sind. Die derzeitige nicht eindeutige Wettbewerbssituation im Tal mit vielen Unbekannten lässt die Investitionslust und Neuansiedlung von Geschäften stagnieren. Beim WZ-Mobil wollten wir wissen, ob die Bürger auf den lokalen Einzelhandel schwören oder sich lieber dem Onlinehandel zuwenden.

Yusuf Akbas weicht zum Beispiel auf die Nachbarstädte Essen und Dortmund aus: „Der Einzelhandel in Wuppertal hat zu wenig zu bieten.“ Die City-Arkaden hätten im Vergleich nur wenig Auswahl, und die Rathaus-Galerie könne man komplett vergessen. Außerdem gebe es zu viele Billigläden. „Meine Frau bestellt daher auch häufiger im Internet.“

Jonathan-Benedict Hütter nimmt die Politik in die Pflicht: „Es macht nicht wirklich Spaß, beim Wuppertaler Einzelhandel einkaufen zu gehen, da es zu viele große Ketten gibt.“ Über kurz oder lang gehe der Einzelhandel ohnehin kaputt: „Das hat viel mit der Gentrifizierungspolitik zu tun.“ Und wenn man verfolge, dass auf die Rathaus-Galerie die City-Arkaden folgten und nun die Ladenlokale am Döppersberg einzögen, sei der Leerstand vielerorts nicht verwunderlich. Online bestelle er aber trotzdem so gut wie nie.

Wolfgang Suchner kauft ebenfalls selten im Internet ein: „Ich versuche, möglichst wenig online zu bestellen, nur in Ausnahmefällen, wenn es nicht anders möglich ist. Beispielsweise Musik, weil es ja kaum noch CD-Läden gibt.“ Die Entwicklung, auch was die großen Ketten betreffe, finde er eher gruselig. „Ich würde mich freuen, wenn es wieder mehr kleinere Läden und Fachgeschäfte gäbe.“

Britta Schneider kauft auch zuweilen im Internet ein, geht aber auch gerne in die Stadt: „Der Vorteil ist, dass man die Sachen sieht und anfassen kann.“ Insgesamt sei das Angebot in der Innenstadt schlechter geworden, besonders an der Poststraße, und es gebe zu viele Billigläden. „Ich bummel da viel lieber durch die Fachgeschäfte.“

Die Poststraße hat sich in der Wahrnehmung verschlechtert

Christa Sajons geht regelmäßig in Cronenberg einkaufen, fährt aber auch manchmal nach Düsseldorf und Remscheid: „In Elberfeld gibt es ja kaum noch was, besonders Bekleidungsgeschäfte. Und das, wo hier früher Textilindustrie und Webereien waren.“ Und wenn die Geschäfte am Bahnhof fertiggestellt seien, leide die City noch mehr darunter. „Die Leute sind frustriert.“