Die Redner auf dem Neujahrstreffen des Masterstudiengangs Real Estate Management und Construction Project Management sowie Baubetrieb stellten den Umbau des Zentrums in einen größeren Kontext.

Es war schon dunkel, und die Lichter der Stadt funkelten, als Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus, Studiengangleiter des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Real Estate Management + Construction Projekt Management und Baubetrieb auf der 19. Etage des Sparkassenhochhauses am Islandufer die Gäste des Neujahrstreffens begrüßte. Der Blick durch die Glaswände reichte von der Bergischen Universität auf der Höhe bis hinüber zur Elberfelder Innenstadt und vor allem auf den neuen Döppersberg.

Um die neue Mitte Wuppertals ging es denn auch an diesem Abend. „Eines der wichtigsten Projekte der vergangenen Jahrzehnte“, sagte Helmus, „das Wuppertal zum Positiven verändert hat“. Es hat Tradition, dass Ort und Thema der Neujahrstreffen nah beieinander liegen. Zu den Gastrednern gehörten Rolf Volmerig von der Wuppertaler Wirtschaftsförderung und Dipl.-Ing. Arch. Yvonne von Salm von Chapman Taylor Düsseldorf, das für die Planung verantwortliche Haus.

Volmerig hatte seinen Vortrag „Neue Wege. Neue Mitte. Alte Schätze“ genannt. „Ich möchte das Projekt Döppersberg in einen größeren Kontext stellen“, sagte er. Vor dem Hintergrund sinkender Arbeitslosenzahlen und einer wieder wachsenden Einwohnerschaft zählte Volmerig Punkte auf, die für Wuppertals Zukunft von Bedeutung seien. Da gebe es dank Delphi die erste deutsche innerstädtische Teststrecke für Autonomes Fahren, es gebe Investitionen in Hochtechnologie, wie etwa bei Bayer und der Entwicklung eines Mittels für Bluterkranke, es gebe den weiteren Anschluss mit Glasfaser für 140 Betriebe in den kommenden zwei Jahren.

Er führte die Junior Uni an, die Nordbahntrasse und das Seilbahnprojekt. Insofern ordnete er die Neue Mitte unter die Aufbruchsignale ein, die man in Wuppertal finden kann. Und vor allem, ist sich Volmerig sicher, „strahlt das Projekt ins Umfeld aus“. Und so entstehe an der Stelle von Koch am Wall ein neues Business-Center, werde das alte Postgebäude ein Boutique Hotel. „Der Druck steigt“, so Volmerig. In der Poststraße findet sich eine Interessenstandortgemeinschaft zusammen. Der neue Döppersberg als Anstoß für weitere Entwicklungen.

„Wir wollten damit die Historie aufgreifen.“

Yvonne von Salm, Architekturbüro Chapman Taylor Düsseldorf

Der Beitrag von Yvonne von Salm stand unter der Überschrift „Das Projekt – Ein Alleinstellungsmerkmal für Wuppertal“. Sie gab einen Einblick in die Entwicklung des Projekts. Angefangen von der angesichts des Problems B7, die Hauptbahnhof und Döppersberg von der Innenstadt trennte, oft gehörten Meinung „da ist nichts zu entwickeln“ bis zum heutigen Entwurf.