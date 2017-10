Mycha Schekalla hat seinen festen Wohnsitz erst einmal aufgegeben und reist mit seiner Familie im Wohnwagen durch Europa.

Die Dame an der Rezeption des Campingplatzes ist nicht sehr bemüht, als ich versuche zu erklären, dass wir noch ein paar Tage länger bleiben möchten. Ich spreche miserables Spanisch, sie nur miserables Englisch. Es gibt keinen Grund, sich zu beeilen, denn es wartet keine lange Schlange hinter mir, wie noch vor zwei Monaten. Obwohl der Campingplatz brechend voll ist – Dauercamper. Die Strandpromenade – die Stellplätze mit dem besten Ausblick auf den Ozean – säumt eine lange Reihe an Wohnwagen. Vorzelte sind geschlossen. Niemand bewohnt die fein hergerichteten Kleingärten. Eine Geisterstadt. Die Saison ist vorbei.

Solange ein Strand vorhanden ist, merkt man, dass sich die Anwohner auf Touristen eingestellt haben. Kilometer an Plattenbauten stehen verlassen an Küstenabschnitten. Rollläden warten nur darauf, hochgezogen zu werden. Es kommt nur Keiner. Ich habe den kompletten Bereich der „Caballeros“ des Waschhauses für mich allein. Es ist herrlich. Wenn ich das Geschirr spülen gehe, mache ich mir gar nicht erst die Mühe meine weißen Tennissocken auszuziehen, sondern bilde mir ein, in meinen Birkenstock doch tatsächlich lässig auszusehen. Keine wachsamen Nachbarblicke die ich ertragen müsste und keiner, der sich darüber echauffieren könnte, wie ich aussehe. Außer die Frau.

In der letzten Woche haben wir es geschafft, jeden Tag an einem anderen Strand zu stehen. Das Wetter war mäßig gut, denn seit September hängen Wolken über dem Norden von Spanien. Der Rest vom Land hat noch nicht mitbekommen, dass wir Herbst haben. Oder zumindest das, was mir als „Herbst“ aus Wuppertal im Kopf hängen geblieben ist. Erst wenn man zum Abgammeln im Wohnmobil gezwungen ist, wird man sich bewusst, welche Spielsachen man vergessen hat mitzunehmen. Der Geburtstag eines der Kinder verschafft in diesem Fall einen guten Grund, das Wohnmobilarsenal an Kinderbeschäftigung aufzustocken. Im Regen fanden wir es schlauer, die kostengünstige Alternative eines Parkplatzes direkt am Meer zu wählen. Aber nach einer Woche auf der Straße und dem beißenden Geruch von Freiheit öffnet eine funktionierende Dusche mit genug Wasserdruck die güldenen Tore zum Himmel. Wir haben den einzigen, noch freien Stellplatz direkt am Meer. Es hängt eine dicke Nebelwolke darüber, und ich kann den Horizont nicht mehr ausmachen. Das angrenzende Naturschutzgebiet auf der Insel Ons wabert latent auf dem dunklen, azurblauen Atlantik. Möwen schweben aus dem Dunst, ziehen an der Butze vorbei und verschwindet lautlos im Nebel.