Der 82-jährige Albert H. wird seit Montag vermisst

Wuppertal. Seit Montagabend (3. April), gegen 18.10 Uhr, wird der 82-jährige Albert H. vermisst. Albert H. wurde letztmalig an seiner Wohnanschrift im Seniorenzentrum an der Hainstraße in Wuppertal gesehen. Die Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Hund und einem Hubschrauber, verliefen bislang ergebnislos.

Der Vermisste ist circa 175 cm groß und hat kurze dunkle Haare. Er ist mit einer dunklen Hose und einem dunklen Pullover bekleidet. Albert H. findet ohne Hilfe nicht mehr zu seiner Wohnanschrift. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort machen? Angaben nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.