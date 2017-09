Wegen eines Umzuges von kurdischen Jugendlichen kommt es am Dienstag und Mittwoch zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Wuppertal. Bereits am Dienstag sind kurdische Jugendliche, die sich auf einem Sternmarsch von Dortmund nach Köln befinden, in Wuppertal angekommen. Während sie am Dienstag gegen Mittag über die Berliner Straße zum Haspel zogen, werden sie sich am Mittwoch gegen 10 Uhr von dort über die Friedrich-Engels-Allee sowie die Bundesallee und weiter über die Sonnborner Straße sowie die Kaiserstraße auf den Weg nach Vohwinkel machen.

Wie schon am Dienstag ist dann mit Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs auf der B7 zu rechnen.

Über die Vohwinkeler Straße verlassen sie das Wuppertaler Stadtgebiet voraussichtlich gegen 18 Uhr. Seitens der Veranstalter wird mit rund 100 Teilnehmern gerechnet. Während des von der Polizei begleiteten Zuges kommt es zu zeitlich begrenzten Sperrungen.