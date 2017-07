Dörte Möller ist neue Leiterin des Waldpädagogischen Zentrums im Burgholz. Sie will das Programm ausbauen.

Wuppertal. Mitten im Grünen, umsäumt von stattlichen Bäumen. „Das ist schon ein sehr schönes Fleckchen hier“, sagt Dörte Möller und lächelt. Denn das schöne Fleckchen ist ihr Arbeitsplatz. Seit kurzem ist die 35-Jährige neue Leiterin des Waldpädagogischen Zentrums im Burgholz. Die gebürtige Wuppertalerin, die allerdings im Oberbergischen aufwuchs, tritt die Nachfolge von Ute Nolden-Seemann an.

„Verwandte habe ich noch hier in Wuppertal“, erklärt Möller, die aus einer Lehrerfamilie stammt, „aber nie Lehrerin werden wollte“, wie sie schmunzelnd erzählt. „Jetzt bin ich doch sowas Ähnliches“, sagt sie und verweist auf die vielen Veranstaltungen mit Schülern. Demnächst wird sie sich auch noch als Waldpädagogin zertifizieren lassen.

„Ich möchte keine

Bürostuhlförsterin sein.“

Dörte Möller liebt die Natur



In Wuppertal ist vieles Neuland für die 35-Jährige. Auch ihr erster Besuch im WPZ liegt noch gar nicht lange zurück liegt. „Im Mai war es“, erinnert sich die studierte Forstwirtin. Ihr erster Eindruck? „Ein Arbeitsplatz mit viel Potenzial“, sagt sie. „Schade nur, dass ich nicht öfter hier sein kann.“

Denn Möller ist nicht nur fürs WPZ Burgholz zuständig, sondern auch für die Umweltbildungs-Einrichtungen des Landesbetriebs Wald und Holz NRW in Lindlar und am Königsforst in Bergisch Gladbach, wo ihr Hauptarbeitsplatz liegt (siehe Kasten). „In Wuppertal werde ich ein bis zwei Tage in der Woche sein“, erklärt sie und fügt ein dickes „Leider“ an. Denn dass es ihr im Burgholz gefällt, wird beim Rundgang über das 2,5 Hektar große Areal des WPZ schnell deutlich. Immer an ihrer Seite: „Diensthund“ Sam. „Uns gibt es nur im Doppelpack.“ Während Sam sich also durchs Unterholz schnüffelt, führt Möller durchs WPZ, vorbei am Teich, an den Bienen, am Sinnesweg und unter die Weidenkuppel, um etwas Schatten zu finden.

Dass es in Zukunft, trotz ihrer Mehrfachaufgaben, keine Einbußen beim Programm geben wird, ist Möller ganz wichtig. „Das wird nicht passieren“, verspricht sie. Im Gegenteil: Das Programm soll sogar ausgeweitet, die Zahl von jährlich 3000 bis 5000 Besuchern gesteigert werden. Schließlich könne sie sich auf ein eingespieltes Team im Burgholz verlassen. Allen voran Waldpädagoge Dirk Wagenführ, der seit 1991 im Burgholz tätig und im WPZ seit dem Aufbau ab 1999 dabei ist. Der Leitspruch des 51-Jährigen: „Man soll die Natur nicht über den Verstand erleben – sondern über die Erlebnisse verstehen.“ Sprich: Nicht Theorie soll im Vordergrund stehen.