Organisatoren von Utopiastadt zeigen sich zufrieden. Mehrere Tausend Musikfreunde feierten am Samstag am Mirker Bahnhof.

Mirke. Am vergangenen Samstag lockte das anhaltende Sommerwetter zahlreiche House- und Techno-Fans auf die Nordbahntrasse, wo zwischen 14 und 22 Uhr rund um das Gelände des Mirker Bahnhofs der vierte Trassenrave stattfand. Mit Tsepo aus Amsterdam und Leif Müller aus Stuttgart, deren gemeinsames dreistündiges Set für eine ausgelassene Stimmung sorgte, hatte das Team der Utopiastadt international erfolgreiche Größen der Szene im Programm, flankiert von Künstlern aus der Region.

Bereits zu Beginn der Veranstaltung um 14 Uhr begann sich das Gelände an der Nordbahntrasse zu füllen und die ersten tanzfreudigen Besucher wärmten sich bei den Sets der Wuppertaler DJs Bartel und Torro Molinoz auf. Andere machten es sich in Liegestühlen auf den Trassenstrand mit einem Cocktail bequem.

„Die Stimmung ist super“, sagten die Besucherinnen Svenja Rothstein und Katharina Brauer erfreut. Beide waren wie bereits im vergangenen Jahr extra aus Düsseldorf angereist. In der House- und Techno-Szene habe sich der Trassenrave schon über die Stadtgrenzen hinaus etabliert. „Die Veranstaltungen hier wertet Wuppertal richtig auf“, bemerkte auch der einheimische Steffen Schroder, wie viele Wuppertaler seiner Generation Stammgast in der Utopiastadt.

Da die Partnerveranstaltung für Dub- und Reggae-Musik, der Trassenjam, drei Wochen zuvor angesichts des unerwarteten Ansturms aus Sicherheitsgründen eine Stunde früher als geplant beendet werden musste, wurde das Sicherheitskonzept im Vorfeld vom Veranstaltungsteam überarbeitet.

Die Veranstaltung konnte ganz normal zu Ende gehen

„Wir haben die Flächen diesmal weitläufiger organisiert und beobachten die Menge von oben aus dem Bahnhofsgebäude“, versicherte David J. Becher, Vorstandsvorsitzender des Vereins Utopiastadt, während der Veranstaltung. Alle halbe Stunde würden Sicherheitsmeetings durchgeführt, um die Besuchermenge im Blick zu behalten und, falls nötig, sofort reagieren zu können – was diesmal allerdings nicht nötig war.

Weithin sichtbare Notausgangsflaggen ersetzten in diesem Jahr die sonst an den Zäunen angebrachten Schilder und die aufgestockte Menge ehrenamtlicher Helfer sorgte gemeinsam mit den Sicherheitskräften dafür, dass die Trasse für den Durchgangsverkehr von Fußgängern und Radfahrern freigehalten wurde. „Das ist ein offizieller Weg, den wir nicht sperren dürfen“, erklärte Becher. Somit bleibe außerdem Bewegung in der Menge.

Zusätzlich wurde im Vorfeld erstmalig ein Glasflaschenverbot ausgerufen. „Wir haben keine Einlasskontrolle, deswegen können wir nur an die Besucher appellieren“, so Becher. „Das geht am besten über Kommunikation, wir haben im Vorfeld viel über Facebook kommuniziert und sprechen die Leute hier direkt an.“ ‚Utopist im Einsatz’ hieß es auf den Rückseiten der orangefarbenen Warnwesten des ehrenamtlichen Teams.

David J. Becher zeigte sich rundum zufrieden mit dem Festivaltag, vor allem mit dem friedlichen Ablauf: „Es gab überhaupt keine Zwischenfälle“, hielt er rund eine Stunde vor Ende des Raves fest. Selbst die Sanitäter hätten weniger zu tun gehabt als angesichts der Hitze befürchtet.

An allen Getränkeständen wurde während der Veranstaltung kostenloses Leitungswasser ausgegeben und das Team verschaffte den Feiernden hin und wieder mit Hilfe von Rasensprengern und Wasserschläuchen Erfrischung. Bis zum offiziellen Ende der Veranstaltung um 22 Uhr wurde in der Sonne getanzt und gefeiert. Auch danach löste sich die Menge nur langsam auf, weitergefeiert wurde im U Club – natürlich auch im Zeichen von House und Techno.