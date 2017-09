Nein, kein Witz: Seit Freitag hat Wuppertal seinen ersten Roboter-Bürger. OB Andreas Mucke überreichte dem technischen Wunderwerk seinen Personalausweis. Und das Willkommenspaket.

Wuppertal. Na gut, es ist ein PR-Gag. Aber, das muss man zugeben, ein gut gemachter: Der humanoide Roboter Pepper ist am Freitag von Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke eingebürgert worden. Pepper bekam im Dienstzimmer des OB einen Personalausweis, eine Einbürgerungsurkunde und das Willkommenspaket der Stadt Wuppertal überreicht. Das teilt die Stadt am Freitagnachmittag mit.

Hinter dieser skurrilen Aktion steckt eine Botschaft: „Roboter sind nicht mehr nur Science-Fiction, sondern sie werden immer weiter Einzug in unsere Gesellschaft halten", sagt Julia Koch, Geschäftsführerin der Firma Entrance. Die sitzt am Arrenberg und vertreibt Pepper in Deutschland für das japanische Unternehmen Softbank Robotics. Man freue sich, dass in Wuppertal sogar darüber nachgedacht werde, den Neu-Bürger im Rathaus einzusetzen. Mucke betonte, er wolle mit der „Einbürgerung“ ein Zeichen setzen, dass digitale Hightech-Unternehmen in Wuppertal willkommen sind.

Pepper ist der erste humanoide Roboter, der in Europa auf dem Markt erhältlich ist. Momentan wird er schon von verschiedenen Unternehmen in Empfangsbereichen, im Handel oder auf Messen eingesetzt. red