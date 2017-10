Mahnende Erinnerung an die NS-Zeit, Denkmalpflege in der Südstadt, Jugendarbeit am Sandsack, Sponsoring von Vereinen, Flüchtlingshilfe und ein Bildungsverein sowie der Zooverein: Der Wuppertaler zeigt wieder einmal, wie bunt das Ehrenamt in Wuppertal ist, wie divers die Ehrenamtler sind – auch wenn nur eine Frau unter den Geehrten ist – und wie breit gefächert die Anliegen sind. Was sie verbindet, ist das Anliegen, den Menschen in der Stadt etwas Gutes zu tun. Und das ist nicht selbstverständlich.

Auch wenn Wuppertal vielfach davon lebt, dass sich Menschen engagieren – unzählige mehr als diese sieben – ist es etwas Besonderes, wenn sie Zeit und Geld investieren – ohne etwas Messbares zurückzubekommen. Das zeugt davon, dass hier vieles richtig läuft, dass die Menschen einander schätzen. Die Stadt tut gut daran, diese Men- schen zu ehren.