Wandern, kicken und Musik genießen: Zum Feiertag bietet Sprockhövel einige Freizeit-Optionen.

Sprockhövel. Bei vielen Bürgern hat sich der Christi-Himmelfahrts-Feiertag mehr als Vatertag eingebürgert und der religiöse Urgedanke ist etwas in den Hintergrund getreten. Dementsprechend bieten in ganz Sprockhövel viele Vereine ihre Veranstaltungen mit dem neumodischen Namen an. Doch hat sich der Ur-Sinn des Feiertags, ein Fest der Familie und des Zusammentreffens mit Freunden zu sein, etabliert. Zahlreiche Vereine locken also mit unterschiedlichen Angeboten.

SCO lässt 32 Fußball-Teams gegeneinander antreten

Mit ihrem Fußball-Turnier um den Fröhlich und Dörken-Pokal (FuD-Cup) für Hobby-Teams aller Art lädt die TSG zu ihrem traditionellen Wettkampf ein. Am Baumhof kommen allerdings nicht nur die kickenden Väter auf ihre Kosten, sondern auch die Kinder. Für sie sind speziell eine Hüpfburg und verschiedene Spielstationen aufgebaut. Rund 30 Teams nehmen an dem Turnier teil.

Sportlich geht es auch beim SC Obersprockhövel zu. Allerdings veranstaltet der SCO ein Turnier für die Kleinsten. 32 Teams bestehend aus Minis, E- und F-Junioren spielen auf dem Kunstrasenplatz am Schlagbaum und dürften somit eines der größten Vatertagsturniere in der Region bilden.

Zu den Traditionen des bevorstehenden Feiertags gehört auch die Himmelfahrts-Wanderung des TuS Hiddinghausen. Mit einer rund sieben Kilometer langen Strecke führt der Mehrspartenverein die Wanderer in die Elfrighauser Schweiz, die ab 9.30 Uhr gestartet werden soll. Anmeldungen und eventuelle Nachmeldungen laufen über die Homepage.

Gar nicht sportlich, dafür aber genauso gesellig, geht es an der Pausenstation Glückauftrasse in Bossel zu. Dorthin laden die Verantwortlichen des Sprockhöveler Stadtmarketing- und Verkehrsverein zu ihrer Open Air-Veranstaltung. „Wenn der Wettergott mitspielt, wird es sicher wie im vergangenen Jahr eine tolle Veranstaltung“, sagt Ulrike Dikty vom Stadtmarketing. Sie freut sich darüber, dass die wiederbelebte Veranstaltung rege angenommen wird. Für die (fast) garantiert gute Stimmung sorgt in diesem Jahr das in der Region beliebte und bestens bekannte „Duo Taktlos“ um Andreas „Acki“ Löbbecke und Carsten Stollmann.