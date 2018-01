Erster Kaiserhof Nach Eröffnung des Bahnhofs Mitte des 19. Jahrhunderts entstand auch ein Hotel in dem Stadtareal. Über den einfachen dreigeschossigen Bau ist nicht viel bekannt.

Zweiter Kaiserhof Das Haus wurde 1912 durch einen repräsentatives Gebäude mit Zwiebeltürmen als Hingucker ersetzt. Das passte gut in die nun attraktive Lage am damaligen Brausenwerth-Platz mit Kaiserdenkmal.

Krieg Der Zweite Weltkrieg zerstörte viele Gebäude in diesem Bereich. Das Hotel wurde als Provisorium wiederaufgebaut. Dritter Kaiserhof Der Umgestaltung des Döppersbergs zum Verkehrsknotenpunkt in den 60er Jahren war das Hotel im Weg, es wurde abgerissen. 1961 eröffnete weiter östlich ein Neubau.

Intercity Hotel Seit 1995 heißt das Haus Intercity Hotel. Viele Wuppertaler nutzen weiter den alten Namen, an den noch ein „K“ im Fahrstuhlboden erinnert.