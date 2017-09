Kinder können dabei herausfinden, welches Instrument ihnen Spaß macht.

Sprockhövel. Ab kommenden Mittwoch, 27. September, dreht sich in der Musikschule wieder das Instrumentenkarussell. Kinder sind dabei eingeladen herauszufinden, welches Instrument das richtige für sie ist. Vor dieser Frage stehen aber nicht nur Kinder, sondern auch deren Eltern, die oft unsicher sind, welches Instrument für ihren Nachwuchs das beste ist. Mit dem Instrumentenkarussell will die Musikschule eine Entscheidungshilfe geben.

Der Ablauf ist denkbar einfach. Die Teilnehmer im Alter von sechs bis acht Jahren haben in neun Unterrichtsstunden die Gelegenheit, herauszufinden, ob sie lieber Klavier, Akkordeon, Violine, Cello, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Waldhorn, Posaune oder Schlagzeug spielen wollen. Begleitet werden sie auf der musikalischen Entdeckungsreise von Musikschullehrern, die den Kindern den Umgang mit den neuen Instrumenten spielerisch vermitteln wollen.

Die neue Runde des Instrumentenkarussells beginnt am kommenden Mittwoch, 27. September, im Kulturhaus in Haßlinghausen an der Gevelsberger Straße 13. Los geht es um 16 Uhr. Wer teilnehmen möchte, wird um Anmeldung gebeten. Die entsprechenden Formulare und Informationsblätter liegen in den Bürgerbüros und in der Musikschule in Haßlinghausen und Niedersprockhövel aus. Weitere Informationen gibt es zudem unter Telefon 02339/126713 und 126715. Red