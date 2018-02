Ferienführungen, Thementage und Konzerte versprechen Abwechslung für alle Besucher.

Zoo. Wenn das Wetter sich wieder von seiner warmen und schönen Seite zeigt, wird ein Besuch im Wuppertaler Zoo immer verlockender. Dessen neues Frühjahrsprogramm verspricht Aktion, Spannung und viel Freude.

Kinder-Ferienführungen

In den Osterferien kann der neugierige Nachwuchs bei den Kinder-Ferienführungen eine Stunde lang spannende Fakten über die Tiere des Zoos erfahren. An den Führungen können alle Kinder nach Zahlung des regulären Zoo-Eintritts teilnehmen, Erwachsene sind ebenfalls willkommen. Treffpunkt für die Rundgänge, die immer durch andere Teile des Zoos führen, ist das Bronzekamel im Eingangsbereich. Termine: Dienstag, 27. März, um 10.30 Uhr (Eisbären, Seelöwen & Co.), Donnerstag, 29. März, um 10.30 Uhr (Affen und Menschenaffen), Dienstag, 3. April, um 10.30 Uhr (Himalaya im Bergischen Land), Donnerstag, 5. April, um 10.30 Uhr (Elefanten & Co.). Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Entdeckertour durch den Zoo

In Kooperation mit den Wuppertaler Stadtwerken (WSW) wird am Mittwoch, 28. März, um 14 Uhr eine Frühlingsführung durch den Zoo veranstaltet. Zuzüglich zum Zoo-Eintritt werden drei Euro für die Führung verlangt, ausgenommen davon sind WSW-Abo-Ticket-Inhaber. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Internationaler Zooförderertag

Am Montag, 21. Mai, gibt es Informationen rund um den Zoo-Verein Wuppertal.

Osterprogramm

Am Ostersonntag, 1. April, können Kinder ab 11 Uhr rund um die Arena am Spielplatz des Zoos nach Ostereiern suchen. Am Ostermontag, ebenfalls um 11 Uhr findet der eineinhalbstündige „Rundgang zu den Tierkindern“ statt. Außer dem Zoo-Eintritt fallen hier keine Kosten an. Anmelden muss man sich nicht.

Abendführungen

An mehreren Abenden werden die Besucher durch die ruhige Atmosphäre im geschlossenen Zoo geführt und können die Tiere bei ihren abendlichen Aktivitäten beobachten. Treffpunkt ist das Bronzekamel im Eingangsbereich des Zoos. Termine: Montag, 26. März, um 17 Uhr, Montag, 9. April, um 18 Uhr und Montag, 14. Mai, um 18 Uhr. Die Führungen kosten zuzüglich zum Zoo-Eintritt sechs Euro. Auch eine Anmeldung an der Zoo-Kasse ist im Voraus nötig.

Kinderfest im Zoo

Am Freitag, 6. Juli wird im Zoo von 15 bis 18 Uhr ein Fest für Kinder veranstaltet.

Seniorenprogramm

Wer sich einmal intensiver mit einer Tierart aus dem asiatischen Raum auseinandersetzen möchte, ist beim Kurs „Die Tierwelt Asiens“ richtig. Der Kurs findet am Dienstag, 5. Juni zwischen 14.30 und 16.30 Uhr statt. Zusätzlich zum Zoo-Eintritt werden zwölf Euro verlangt. 20 Euro fallen an, wenn ein Platz auf dem Zoomobil benötigt wird. Eine Anmeldung ist bis zum 29. Mai erforderlich. Weitere Informationen unter Telefon 2573386.