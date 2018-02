Bergische Kooperation macht für Museumschef Gerhard Finckh keinen Sinn.

Die Museen des Bergischen Städtedreiecks sollen enger zusammenarbeiten. So jedenfalls bestimmte es ein erster Workshop, der letzte Woche unter Leitung von Prof. Dr. Oliver Scheytt stattfand (wir berichteten). Bewusst nicht mit dabei war Gerhard Finckh, Direktor des Von der Heydt-Museums, der in der angestrebten Kooperation keinen Sinn sieht. Im Gespräch mit der WZ erklärt er, warum und plädiert für mehr Unterstützung seines Museums durch die Stadt.

Was unterscheidet die Museen im Bergischen und das Von der Heydt-Museum?

Finckh: Das Bergische Land hat sich als Zentrum für Wander- und Radtouristik vermarktet. Das macht auch Sinn. Es ist ein wunderschönes Land, ein Erholungsgebiet. Wenn man so unterwegs ist, auf ein Denkmal der Industriegeschichte stößt und einkehrt, ist das prima. Aber es ist etwas ganz Anderes, wenn sich jemand für das Von der Heydt-Museum in Wuppertal interessiert. Wuppertal ist eine Großstadt, das Museum als internationales Museum angelegt. Schon dem Gründer von der Heydt ging es nicht um die Region, sondern um seine Stadt und die internationale Avantgarde.

Was zeichnet die Marke Von der Heydt-Museum aus?

Finckh: Die Stadt Wuppertal spricht vom Von der Heydt-Museum als einem ihrer Leuchttürme. Leuchttürme strahlen über den Nebel, der über den Tälern des Bergischen Landes manchmal liegt, hinaus. Das ist ihre Aufgabe.

Welche Partner passen zum Von der Heydt-Museum?

Finckh: Wir leben in einer Gesellschaft der Singularitäten. Es genügt nicht, dass irgendwelche Museen zusammenfinden und miteinander arbeiten. Ein Museum wie das Von der Heydt muss sein eigenes, internationales Profil schärfen. Unsere geborenen Partner sind die großen Museen in Paris, London, New York. Mit ihnen arbeiten wir zusammen, realisieren durch Leihgaben große, internationale Ausstellungen. Ich schätze die Kollegen in den Bergischen Museen sehr, sie haben aber andere Ausrichtungen und Zielgruppen.

Wer besucht das Von der Heydt-Museum?

Finckh: Unsere Besucher kommen auch aus der Nähe, sind aber vor allem international. Sie kommen wegen Renoir, Monet, Manet und den anderen. Und wenn sie dann in Wuppertal sind, umso besser.

Was sind die Alleinstellungsmerkmale Ihres Museums?