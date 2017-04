Wuppertal. Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage stellt sich dem Betrachter bis zum 14. Mai beim Blick auf die zahlreichen Wahlplakate in der Stadt. Was will uns der Künstler damit sagen? Diese Frage stellt sich zum Beispiel bei der Betrachtung der Plakate, mit denen die Grünen in der Stadt um Aufmerksamkeit heischen. Dabei verwenden sie Farben, die es früher in meinem Farbkasten gar nicht gegeben hat. So verwaschen wie die Farben sind die Botschaften auf diesen Wahlplakaten: „1. Zusammen. 2. Wachsen.“ – heißt es auf einem Motiv. Zu erahnen sind zwei Kinder – offenbar siamesische Zwillinge. Die Farben rot-grün hat man für die beiden wohl bewusst nicht gewählt.

Kein Wunder, dass Medienprofi Jörg Heynkes, der unabhängige Landtagskandidat der Grünen, diesem Farbenrausch eine glasklare Optik entgegensetzt. So oder so ähnlich stellt man sich ein gutgemachtes Plakat – der FDP – vor. Doch dazu später mehr. Heynkes macht sich auf den Plakaten klein – seine Gedanken und Weltanschauungen dagegen groß. Das ist clever und unterstreicht seinen Ansatz als parteiloser Einzelkämpfer. Dass Heynkes mit seinem nicht unerheblichen künstlerischen und finanziellen Plakateinsatz gerade die Grünen alt und verwaschen aussehen lässt, ist wohl als optischer Kollateralschaden zu werten.

Wobei wir bei den Liberalen wären, die ihren Hoffnungsträger Christian Lindner ebenfalls als Einzelkämpfer positionieren. Es sieht ganz so aus, als würde der gebürtige Wuppertaler Lindner für den Job als Wuppertals Oberbürgermeister kandidieren. Oder sich gerade für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond bewerben. Doch Lindner will ja nicht einmal in den Düsseldorfer Landtag einziehen, sondern geradewegs in den Bundestag nach Berlin. Wenn sie dürften, die Liberalen würden ihre Lindners gleich bis September hängen lassen.

Wer einmal die ganze Farbenpracht der weitestgehend inhaltsleeren Wahlplakate erleben will, sollte zum „Plakatodrom“ auf der Hundewiese vor der Schwebebahnstation Hammerstein pilgern. Dort demonstrieren die Parteien eindrucksvoll, wie man sich wirkungslos in Szene setzt, denn nirgendwo wird dem potenziellen Wähler so deutlich vor Augen geführt, dass die Parteien auf ihren Plakaten nur heiße Luft verkünden. Von SPD und CDU bekommt der Wähler, was zu erwarten war: routinierte Langeweile mit mehr oder weniger bekannten Gesichtern. Und so werden auch in diesem Jahr wieder Unsummen im Plakat-Wahlkampf verbrannt. Wir Bürger zahlen dabei kräftig mit, denn jede Stimme ist Geld wert. Bei einer hohen Wahlbeteiligung, die allerdings wegen der ernsthaften politischen Auseinandersetzung mit den populistischen Parteien schon für die NRW-Wahl zu erhoffen ist, füllen sich die Parteikassen über die Parteienfinanzierung ganz schnell wieder.

Und nach dem Sommer folgt die zweite Runde mit neuen Köpfen und Parolen.