Die Kräfteverhältnisse im Land haben sich gedreht. Wuppertals CDU ist im Landtag nicht mehr vertreten, die SPD-Abgeordneten sind in der Opposition, und in den Bundestag zieht auf jeden Fall ein Novize ein.

Wuppertal. Um die Bedeutung der Bundestagswahl am 24. September für Wuppertal zu beschreiben, ist ein Blick in die Vergangenheit hilfreich. In den 90er-Jahren war die Stadt in Bonn beziehungsweise in Berlin mit Willfried Penner und Rudolf Dreßler von der SPD vertreten. Der ehemalige CDU-Generalsekretär und Bundestagsvizepräsident Peter Hintze (1950-2016) hatte seinen Wahlkreis ebenso in der Stadt wie der langjährige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP, 1927-2016). Wuppertal war eine der Städte in Deutschland mit den meisten politischen Schwergewichten.

Diese Tradition setzten zuletzt der im Dezember vergangenen Jahres gestorbene Hintze und für die SPD Manfred Zöllmer fort. Der Sozialdemokrat bewirbt sich nach 15 Jahren in Berlin nicht mehr um ein Mandat. Außerdem vertritt Jürgen Hardt (CDU) seine Heimatstadt in Berlin. Seinen Wahlkreis hat der Regierungsbeauftragte für transatlantische Beziehung allerdings in Solingen und Remscheid. In Wuppertal kann er lediglich von den Ronsdorfern und Cronenbergern gewählt werden.

Abgesehen davon, dass Hardt im Wahlkreis Solingen I, Wuppertal II wieder an den Start geht, bedeutet der 24. September dennoch eine Zäsur. Wie auch immer die Wahl ausgeht, wird der Kreis Wuppertal I von einem Neuling in Berlin vertreten. Es sei denn, die FDP erreicht elf Prozent der Stimmen, dann wäre auch Manfred Todtenhausen dabei. Und der war von Mai 2012 bis Oktober 2013 bereits Abgeordneter in Berlin.

Aber auch dann wird Wuppertals Gewicht in Berlin zunächst sinken. Denn weder der SPD-Kandidat im Wahlkreis I, Helge Lindh, noch Rainer Spiecker, der als Kreisvorsitzender der CDU und ehemaliger Landtagsabgeordneter für seine Partei ins Rennen geht, haben nennenswerte Berlin-Erfahrung. Zwar gelten beide als in ihren Parteien bestens vernetzt, aber was das in Berlin zählt, sehen die Oberbürgermeister aus NRW, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und anderen wirtschaftlich schwächeren Bundesländern, die seit Jahren um eine bessere finanzielle Ausstattung von Städten und Gemeinden kämpfen. Doch es ist andererseits nicht zuletzt der Bekanntheit und dem Einfluss von Peter Hintze und Manfred Zöllmer im Bundestag zu verdanken, dass der Bund sich mit fast 30 Millionen Euro an den Sanierungskosten für das Schauspielhaus zugunsten eines Pina-Bausch-Zentrums beteiligen wird. Bis solche Wünsche Früchte tragen, müssen sich Abgeordnete schon einen Ruf erarbeitet haben. Das sagt nichts über die Qualität der Kandidaten aus, gilt aber im Berliner Bundestag ebenso wie im Düsseldorfer Landtag.