Die Feier zum Reformationstag ist ein Beleg für die Bedeutung der christlichen Glaubensgemeinden.

Die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Wuppertal, Ilka Federschmidt, hat in der Stadthalle zugegeben, ein bisschen kleingläubig gewesen zu sein. Es ging um das Reformationsfest am Dienstag, es ging um die große Angst der Protestanten vor einer deftigen Blamage. Was, wenn die Stadthalle nur zur Hälfte gefüllt werden würde? Was sagten dann die Medien? Auch Werner Jacken, der Sprecher des Kirchenkreises, fürchtete Hohn und Spott seitens der Journalisten.

Unbegründet. Denn erstens wären auch 600 oder 700 Gäste ein würdiges Publikum gewesen. Und zweitens übertraf das Fest alle Erwartungen. „Wir mussten Leute nach Hause schicken. Das macht uns traurig, aber auch stolz“, hieß es letztlich. Weit mehr als 2000 Gäste waren in die Stadthalle gekommen. Im Saal und auf der Galerie gab es nicht einmal mehr Stehplätze. Die Predigt, die Reden, die musikalischen Vorträge wurden per Videokamera in den Mendelssohn-Saal übertragen. Es war ein offenbar unerwarteter Erfolg. Aber die gut zwei Stunden in Wuppertals bester Stube haben bewiesen, dass die Kirchen noch Strahlkraft haben. Nicht nur an Heiligabend, wenn die Christmetten und Gottesdienste in katholischen und evangelischen Kirchen überfüllt sind.

Gemessen an nackten Zahlen ist der Zuspruch zum Reformationsfest kein allzu großes Wunder. Zwar kehrten in den vergangenen Jahren auch viele Wuppertaler den christlichen Kirchen den Rücken zu und wird eine beträchtliche Zahl von Kindern nicht mehr getauft. Aber fast 30 Prozent aller Wuppertaler sind Protestanten, jeder vierte Bürger dieser Stadt gehört der katholischen Kirche an. Das heißt, dass weit mehr als 100 000 Wuppertaler evangelischen Glaubens sind. Das relativiert die Zahl von 2500 Besuchern, schmälert den Erfolg und die Bedeutung des Festes aber nicht.

Vielmehr scheinen die Protestanten in der Stadt darauf reagiert zu haben, dass ihre Kirche in den vergangenen Monaten in Deutschland insgesamt und zuletzt auch vermehrt in Wuppertal ihre Zurückhaltung aufgegeben hat. 500 Jahre Reformation waren offenbar der überfällige Anstoß dazu, auf den eigenen Glauben hinzuweisen.

Dabei haben die Protestanten vor allem in Wuppertal allen Grund, erhobenen Hauptes über ihre Kirche zu sprechen. Die Barmer theologische Erklärung von 1934 gegen das totalitäre Regime in Deutschland gilt noch heute als eine der wichtigsten Positionierungen der Kirche überhaupt. Und auch lokal wirkt der Protestantismus nicht nur, solange die Pfarrerin von der Kanzel spricht. Ohne die fast 30 Kindergärten in evangelischer Trägerschaft sähe die Bilanz Wuppertals im Großstadtvergleich noch viel deprimierender aus. Das Krankenhaus Bethesda sowie die Stiftung Tannenhof spielen im Gesundheitssystem der Stadt eine wichtige Rolle.