Gern wird bei Geschwindigkeitskontrollen ja von Abzocke gesprochen, doch Meckern ist völlig überflüssig. Denn auch wenn der Blick aufs Handy zu viele Autofahrer ablenkt und in teils lebensgefährliche Situationen bringt: Überhöhte Geschwindigkeit beziehungsweise unangepasste Fahrweise stehen nach wie vor weit oben auf der Liste der Ursachen von Verkehrsunfällen. Blechschäden sind ärgerlich, schlimmer aber ist es, wenn Menschen dabei zu Schaden kommen. Insbesondere vor Schulen, Kindergärten und Alteneinrichtungen sind Tempo-Limits deshalb sinnvoll und richtig. „It’s the Law“, so ist das Gesetz, sagt der Amerikaner – man hat es zu befolgen. Oder eben nicht. Aber dann riskiert man möglicherweise Gesundheit und Leben anderer – und muss halt immer mal wieder zahlen. Richtig so, die Stadt kann Geld gebrauchen. Übrigens: Ampelblitzer sollte es noch viel mehr geben. Denn für manch einen sind die Lichtzeichen nicht mehr als eine freundliche Fahr- Empfehlung.