Der 32 Jahre alte Manager kommt von den Bühnen der Stadt Gera und wäre Nachfolger von Enno Schaarwächter.

Die Stadt Wuppertal ist auf dem besten Wege, in ihrem Kulturbetrieb eine wichtige Personalfrage zu beantworten. Nach Informationen der Westdeutschen Zeitung soll Daniel Siekhaus die Nachfolge von Enno Schaarwächter als Geschäftsführer der Wuppertaler Bühnen antreten. Damit das schon zum Oktober geschehen kann, soll der Aufsichtsrat der Bühnen unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) bereits am kommenden Mittwoch außerplanmäßig zusammentreten. Im September müsste der Finanzausschuss dem Vertrag seinen Segen geben, damit Siekhaus den Posten am 1. Oktober antreten kann.

Die Ausschreibung der Geschäftsführung ist notwendig geworden, weil Enno Schaarwächter in den Ruhestand tritt. Er hat die Bühnen über mehr als 20 Jahre durch teils wilde Wasser gelenkt und in Zusammenarbeit mit den Intendanten Thomas Braus (Schauspiel) sowie Berthold Schneider (Oper) auf Zukunft geeicht. An der Findung seines Nachfolgers ist er nicht beteiligt gewesen. Diese Aufgabe haben unter anderem Andreas Mucke, Kulturdezernent Matthias Nocke und der ehemalige Generalintendant der Wuppertaler Bühnen, Leo Kuck, übernommen. Ihr Urteil soll einhellig positiv gewesen sein.

Daniel Siekhaus kommt gegebenenfalls mit Vorschusslorbeer nach Wuppertal. Der promovierte Choreograph und Manager gilt als ein aufgehender Stern im Kulturmanagement. Mit 32 Jahren steht er am Anfang seiner Karriere. Dennoch ist er nicht zuletzt durch Studien in Berlin, St. Andrews und Cambridge international gut vernetzt. Von der Qualität des Hageners waren vor zwei Jahren die Verantwortlichen des Anhaltinischen Theaters in Dessau überzeugt, wo der ehemalige Wuppertaler Opernintendant Johannes Weigand das Sagen hat. Sein Werben scheiterte am Einspruch Geras, wo Siekhaus bisher unter Vertrag stand. Er durfte die Geschäftsführerstelle in Dessau nicht antreten. Nun ist Siekhaus frei. Seiner Mission in Wuppertal stehen noch die Zustimmung des Aufsichtsrates und das Ja des Finanzausschusses im Wege. Beides gilt als sicher. Von der Stadt wollte dazu gestern niemand Auskunft geben. Siekhaus war gestern für ein Gespräch nicht erreichbar. Seinen Schreibtisch in Gera habe er bereits geräumt, hieß es auf Anfrage bei den Bühnen in Gera. ll