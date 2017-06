Die Partys am Wochenende bieten viel Abwechslung.

Wuppertal. Der Kitchen Klub, Aue 10, feiert seinen wöchentlichen „Freitags-Kit(t)chen“. Auf einen Dresscode und „Schickimicki“ wird kein Wert gelegt. Frauen erhalten in der Partyküche freien Eintritt bis Mitternacht. Ohne Ermäßigung kostet der Eintritt fünf Euro. Veranstaltungsbeginn ist um 22 Uhr.

Heute heißt es ab 23 Uhr „Vibin“ in der Mauke, Schloßbleiche/Wirmhof. Musik: Future Beats, Hip Hop und House by Smochi und Fadier.

Morgen beginnt um 20 Uhr in der Börse, Wolkenburg 100, „The Wiggle“.

Die „1 Euro Party“ steigt morgen im Hühnerstall, Alte Freiheit 3. Wer dabei sein möchte, zahlt zehn Euro Eintritt. Beginnt um: 22 Uhr. Ebenfalls am Samstag um 22 Uhr: „2000 & Great“ - Die 2000er Party. Location ist der Butan Club, Auf der Bleiche. Main: 2000er Hits, Pop, Charts. Second: Dancehall, Reggae. Third: Deutschrap. Am Eingang bekommt jeder eine Memorykarte. Ziel ist es, eine oder mehrere Personen mit dem gleichen Motiv auf der Karte zu finden. Eintritt: Vier Euro bis 23 Uhr, danach acht Euro. Studenten und Schüler erhalten freien Eintritt bis 23 Uhr. Im Klub, Gathe 50, steigt morgen eine neue Ausgabe von „Dancehall University“. Running Irie Sound spielt Reggae, Dancehall, Afrobeats und mehr. Support kommt von Di Captain. Eintritt: Vier Euro vor Mitternacht. Danach: Sechs Euro. Doors: 23 Uhr.