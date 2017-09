Hein: Zunächst führe ich immer die Metapher des stimmlichen Mischpults ein. Das hat verschiedene Regler, an denen man drehen kann. Das sind Körperhaltung und Körpersprache, Atmung, Stimmklang, Artikulation, Melodie, Tempo und Betonung. Wenn ich an diesen Reglern drehe, habe ich sofort einen Effekt. Ja, die Stimme ist komplex, aber sie angemessen einzusetzen, ist kein Hexenwerk.

Monika Hein weiß um die Macht der Stimme. Sie ist Sprecherin, gibt ihr Wissen aber auch in Vorträgen und Trainings weiter. Im Rahmen der Reihe WZ Wissen spricht sie am 20. September in Wuppertal zum Thema „Stimmt Ihre Stimme?“

Sie sagen, Sie möchten den Menschen helfen, zu ihrer individuellen Laut-Stärke zu gelangen. Wie macht man das?

Hein: Ich helfe dabei, die richtigen Sprachlaute und Artikulation zu finden. Das hat auch viel mit Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun. Wenn Menschen sich nicht trauen zu sprechen, liegt das selten nur an der Stimme. Das liegt oft am Selbstwertgefühl. Da macht man einen kleinen Deckel – die scheinbare Arbeit „nur“ an der Stimme – auf und findet sehr viele Themen. Ich suche dann immer gerne nach der inneren Stimme. Wo ist in mir die Rampensau, die Spaß am Sprechen hat?

In welchen Sprech-Situationen haben die Menschen oft Probleme?

Hein: Wenn ich emotional in einem guten Zustand bin, habe ich ja normalerweise keine Probleme mit dem Sprechen. Aber in schwierigen Situationen, die kniffelig sind, im Beruf, wie Präsentationen oder Bewerbungsgespräche, oder auch im Privaten, wenn ich ein Beziehungsgespräch führe. Dann ist es oft hilfreich, wenn man sich die Frage stellt: Will ich mich so hören? Dann kann es helfen, wenn man innehält und sich fragt, welcher Stimmklang wäre jetzt zielführend? Wenn meine Tochter mich anmault, kann ich natürlich zurückmaulen. Aber es kann auch hilfreich sein, für einen Moment leiser zu werden. Oder eine liebevolle, sanfte Stimme bewusst einzusetzen, um die Situation zum Besseren zu verändern.

Zurzeit ist ja Wahlkampf - wenn Sie Politiker sprechen hören, achten Sie dann auch auf die Stimme?

Hein: Ja, ich habe zu Angela Merkel und Martin Schulz sogar eine Analyse für einen Blog geschrieben. Ich bin dann in der Stimme manchmal so drin, dass ich den Inhalt gar nicht höre. Wenn Martin Schulz aufgeregt ist und schneller wird, wird er nuscheliger. Die Contenance von Angela Merkel finde ich bemerkenswert. Obwohl man bei ihr auch hört, wenn sie angefasst ist. Ich habe da aber ein „Berufs-Ohr“ und ein privates. Ich unterhalte mich auch mit Freunden, ohne auf die Stimme zu achten. Wenn ich aber gefragt werde, schalte ich mein „Berufs-Ohr“ an und gebe gerne ein Feedback – wenn auch vorsichtig, ein Feedback kann auch viel kaputt machen.

Welche Ihrer vielen Aufgaben machen Sie am liebsten?