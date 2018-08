Die beste Krankheit ist nichts wert, sagt der Volksmund. Da ist im Grunde viel Wahres dran, es hängt aber ein bisschen von der Perspektive ab. Krankheit ist ein Wirtschaftsfaktor, in kaum einem Staat ist das mehr der Fall als in Deutschland. Jeden Tag wird im Gesundheitswesen der Bundesrepublik eine Milliarde Euro umgesetzt, das sind 365 Milliarden Euro im Jahr. Die zwar schwankenden, aber in der Tendenz steigenden Krankenkassenbeiträge, die Zuzahlungen, die mittlerweile zumindest vorübergehend eingeschläferte Praxisgebühr – das alles sind untrügliche Beweise dafür, dass eines in der Welt der Medizin nie reicht: Geld.

Vor diesem Hintergrund lohnt sich der Blick in die Wuppertaler Krankenhauswelt. Sie wächst und gedeiht. Am Bethesda wird renoviert und gebaut, am Petrus-Krankenhaus verschwinden Millionen in Beton und Stahl, und am Helios-Krankenhaus in Barmen ist es nichts anderes. Fast wirkt es wie in der Fußball-Bundesliga der 1990er und frühen 2000er Jahre, als sich einige Vereine echte Schmuckkästchen gebaut haben. Dass manche über den Handel vergaßen, fähiges Personal zu beschaffen, bezahlten sie mit dem Absturz in die 2. Liga.

So weit ist es in Wuppertal noch nicht, was die Krankenanstalten angeht. Helios spielt in der Champions-League, dem evangelischen Bethesda und dem katholischen Krankenhausbetreiber Cellitinnen sind sichere Plätze in der Bundesliga gewiss. Wollten sie international mitspielen, müssten sie allerdings mit härteren Bandagen arbeiten. So wie Helios. Dort hat vor ein paar Wochen das große Stühle- rücken eingesetzt. Alte Chefärzte gehen, neue Chefärzte kommen. Alles ist auf das Ziel Rendite ausgerichtet. Es gibt Krankenhausbetreiber, die zufrieden sind, wenn am Ende eines Jahres die Einnahmen die Ausgaben um 3,5 bis fünf Prozent übersteigen. Es gibt Krankenhauskonzerne, die halten acht Prozent für ein erreichbares Ziel, weil Größe womöglich mehr Sparpotenzial beinhaltet. Die zum Fresenius-Konzern gehörenden Helios-Krankenhäuser müssen mindestens 15 Prozent verdienen. Zu dieser Vorgabe passt der Besuch des neuen Geschäftsführers für Wuppertal im Finanzausschuss des Stadtrates. Aus alten Zeiten hält die Stadt noch ein paar Prozente am ehemaligen kommunalen Krankenhausbetrieb. Dass der Geschäftsführer sich dort selbst als „der Typ Sanierer“ bezeichnete, gefiel nicht jedem Mandatsträger. Angesichts einer immensen Renditevorgabe wäre alles andere als ein beinharter Rechner vermutlich auch fehl am Platze.

Wer jetzt zu Schnappatmung neigt, dem sei eine Gedankenreise in die Geschichte empfohlen. Als die Krankenhäuser in Elberfeld am Arrenberg und in Barmen noch städtisch waren, sah es dort bei weitem schlimmer aus als heute. Die Häuser waren marode, die Geschäftsführung nicht einmal kreisligatauglich, die Häuser waren so hoch verschuldet, dass der Stadtrat froh gewesen ist, sie für relativ geringe Kosten irgendwem andrehen zu können. Seither hat sich vieles zum Besseren gewandelt. Das Wegekeln altgedienter, erfahrener und teils hervorragend beleumundeter Chefärzte gehört dazu allerdings nicht. Auch wenn junge Ärzte billiger sind und vermutlich mit weniger Personal auskommen werden, weil sie es müssen. Dass Unternehmen Gewinne erwirtschaften müssen, ist selbstverständlich und hat in Deutschland grundsätzlich zu weit verbreitetem Wohlstand geführt. Aber Umsatzrenditen von 15 und mehr Prozent erinnern unangenehm an das Russisch Roulette an den internationalen Finanzmärkten. Und wer wissen will, wie 15 und mehr Prozent erreicht werden können, der sollte sich als Kassenpatient einfach mal ins Wartezimmer eines hochprofitablen Krankenhauses setzen oder im Krankenbett stundenlang nach Schwestern und Pflegern klingeln. Am Ende zahlt immer irgendwer die Zeche. In der modernen Gesundheitsin- dustrie sind es das Personal und die Patien- ten.