Von den gesanglichen Qualitäten der Nachwuchssänger kann man sich am 30. September ein Bild machen. Um 17 Uhr geben sie gemeinsam mit dem Erwachsenenchor in der Antoniuskirche ein Konzert mit Gesängen aus den Federn der beiden zeitgenössischen englischen Komponisten Alan Wilson und John Rutter.

Aber auch die Kinder liegen dem Kölner Diözesanvorsitzenden der „Pueri Cantores“ am Herzen. Sie ist die Vereinigung katholischer Knaben-, Mädchen-, Kinder- und Jugendchöre. An St. Antonius bildet er sie in drei Kinderchorgruppen – Vorchor (vier bis sechs Jahre), B-Chor (sieben bis acht Jahre), A-Chor (neun bis 13 Jahre) – wie die „Singpause nach der „WARD-Methode“ musikalisch aus.

Alle Sänger seien dann da, auch weil um diese Feiertage herum Ferienzeit ist. Denn für den Chor sind es die wichtigsten Auftritte eines Jahres. Große Werke wie etwa Joseph Haydns „Paukenmesse“ anlässlich des Hochamts am letzten Pfingstsonntag werden dafür einstudiert. „Messen von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn oder Franz Schubert wurden für Gottesdienste geschrieben“, erklärt er. Also bringt er solche zu diesen Anlässen zur Aufführung.

Gemütlich sitzen wir bei hochsommerlichem Wetter vor einem Café in der Elberfelder Fußgängerzone. Er gibt sich bescheiden, macht um seine Person kein Aufheben. Auf die Frage, warum er in Wuppertal konzertant wenig in Erscheinung tritt, antwortet er ohne nachzudenken: „Konzerte gibt es überall genug.“ Ihm ist die Gemeindearbeit viel wichtiger. Sein Fokus liegt auf der Chorarbeit und der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste.

Zuvor, im nächsten Monat, kümmert er sich um die Orgelmusik. Er hat die Reihe übernommen, die der ehemalige Organist an St. Suitbertus, Simon Botschen, vergangenes Jahr ins Leben gerufen hat: die sommerlichen Orgelkonzerte. Es sind wieder vier an der Zahl. Sie finden jeweils um 16.30 Uhr abwechselnd in Barmen (Antoniuskirche) und Elberfeld (Laurentiuskirche) statt.

Los geht es am 5. August in Barmen. Norbert Richtsteig, ehemaliger Organist des Aachener Doms, wird eigene Improvisationen im barocken, hochromantischen und modernen Stil präsentieren. Das zweite Konzert am 12. August gestaltet in der Laurentiuskirche Patrick Kampf. Das Programm steht noch nicht fest.

Am 19. August sitzt Starnberger selbst an der Orgel

Weiter geht es am 19. August wieder in der Antoniuskirche. Dann sitzt Starnberger selbst an der Orgel und spielt Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und César Frack. Schließlich geht es am 26. August wieder zurück nach Elberfeld. Frédéric Blanc kommt dann aus Paris, wo er Titularorganist an der Kirche Notre-Dame d’Auteuil ist. Natürlich bringt er unter anderem Noten der französischen Komponisten César Franck, Louis Vierne, Gabriel Fauré und Maurice Duruflé mit.