„Ein Dorf – sechs Vereine – ein Fest!“ So lautet das Motto des ersten Cronenberger Familiensportfestes, zu dem am Samstag der RSC Cronenberg, der Cronenberger SC, der SSV 07 Sudberg, die Cronenberger TG sowie der Cronenberger Tennisclub und der Ski-Club Cronenberg eingeladen haben. In und um die Alfred-Henckels-Halle an der Ringstraße haben die teilnehmenden Sportvereine sich und ihre verschiedenen Sportarten vorgestellt. Außerdem gab es ein Kinderkarussell, einen Scooter-Parcour, Torwandschießen, eine Hüpfburg und ein Spielmobil. Zum Abschluss fand am Abend eine Party in der Alfred-Henckels-Halle statt – für Stimmung sorgte die Partyband Powerplay. Foto: Otto Krschak