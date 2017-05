Wuppertal. Fahrradfahren hat in Wuppertal lange Zeit ein Schattendasein geführt, war nicht sehr verbreitet. Die Critical Mass-Bewegung macht dafür die schlechten Verkehrsbedingungen für Radfahrer verantwortlich. Um auf ebendiese hinzuweisen, treffen sich Radfreunde aus Wuppertal und Umgebung an jedem ersten Freitag des Monats an der Kluse. Von dort aus fahren sie unter anderem über die B7, um zu zeigen, dass Fahrradfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind. Mit Slogans, wie „Wir blockieren nicht den Verkehr, wir sind Verkehr“ oder „Die Straße gehört allen, nicht nur Autofahrern“, untermauern sie ihre Meinung.

Die Critical Mass-Bewegung gründete sich in den 90er Jahren in San Francisco. Seither sind ähnliche Bewegungen auch in anderen Städten entstanden, auch vor fünf Jahren in Wuppertal. Am Freitag um 19 Uhr steht die große Jubiläumsfahrt an. Treffpunkt ist an der Kluse.