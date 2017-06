Gepa war Partner des Kirchentags. Neues Fortbildungsangebot bei der TÜV-Akademie.

Coroplast steht beim „Preis des Mittelstands“ auf der Juryliste

Coroplast hat es auf die Juryliste für den „Großen Preis des Mittelstandes“ 2017 geschafft. Damit steht das Unternehmen nun vor der letzten Wettbewerbshürde und hat die Chance, im September als Finalist oder Preisträger aus dem renommierten Wettbewerb hervorzugehen. Die deutschlandweite Wirtschaftsauszeichnung betrachtet die Unternehmen als Ganzes und in ihrer Rolle in der Gesellschaft.

Marketing-Verein Bergisches Land hat jetzt 70 Mitglieder

Der Bergisches Land Tourismus Marketing e. V. feiert eine runde Mitgliederzahl. Mit dem Beitritt des Restaurants & Bistros Pfaffenberg in Solingen hat der Verein 70 Mitglieder. Der Verein ist das Aktivnetzwerk der touristischen Leistungsträger der drei bergischen Großstädte. Neben Remscheid, Solingen und Wuppertal sind zahlreiche gastronomische Betriebe, Hotels, Kulturinstitute, Vereine, Stadtführervereinigungen und weitere regionale Akteure im Verein aktiv.

Fröhlich & Dörken kooperiert mit dem Dienstleister Proviel

Mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Wälzlager- und Antriebstechnik stecken in den Produkten der Fröhlich & Dörken GmbH. Als langjähriger Vertragshändler bekannter Marken, die das Sprockhöveler Unternehmen vertreibt, lässt man heute Wälzlager und Zeichnungsteile nach eigenen Qualitätsvorgaben weltweit fertigen.

Bei immer wieder auftretenden Auftragsspitzen und bei Spezialaufgaben greift man gerne auf Proviel als erfahrenen Industriedienstleister zurück – und ist begeistert von den ausgeprägten Kompetenzen der Werkstatt für Menschen mit psychischem Handicap am Unterbarmer Standort Farbmühle. Zu Proviel gelangte die Fröhlich & Dörken GmbH ursprünglich über die Suche nach einem Partner zur Laserbeschriftung ihrer Produkte.

Gepa als offizieller Partner auf dem Evangelischen Kirchentag

Als offizieller Partner des Kirchentages verfolgt das kirchlich getragene Fair Handelsunternehmen Gepa das Ziel, Menschen hier die Augen für die ungerechten Welthandelsstrukturen zu öffnen und gleichzeitig für einen Austausch auf Augenhöhe mit Menschen im Globalen Süden einzutreten. Sowohl in der Verwaltung des Kirchentags als auch in den Quartieren, bei der Helferverpflegung und in der Gastronomie wurden GEPA-Kaffee und Gepa-Snacks angeboten. Auch in den Sitzungen wurde Gepa-Kaffee serviert. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ präsentierte das Wuppertaler Unternehmen weitere Produkte aus der Angebotspalette. Als Fair Trade-Pionier steht die Gepa seit über 40 Jahren für Transparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Als größte europäische Fair-Handelsorganisation handelt das Unternehmen mit Genossenschaften und sozial engagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa.