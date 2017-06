Marionettentheater ist schockiert über Diebstahl.

Wuppertal. Diebstahl bei Müllers Marionetten-Theater: Am Montag, 26. Juni, hat jemand zwischen 10 und 14 Uhr bei laufendem Betrieb den hinter der Theke stehenden Kassencomputer gestohlen. Dies sei nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern vor allem ein ideeller, so Jennifer Abels vom Theater. „Müllers Marionetten-Theater ist ein Ort, an dem Kunst für Kinder gemacht wird, es ist ein sinnlicher Ort, an dem es um Gefühl und Bewusstseinserweiterung geht, an dem Theater und Musik gemacht wird. Einen solchen Ort durch einen Einbruch mit einem Gefühl der Unsicherheit und Anspannung zu belasten, empört und macht auch ein wenig hilflos“, sagt sie. Abels zeigt sich empört und hilflos und fragt, was der Vorfall für das Theater bedeuten soll: „Was ist die Konsequenz? Wie sich in Zukunft schützen? Wie verhindern, dass sich Einbrecher heimlich und rücksichtslos Zugang zu Dingen verschaffen, die doch dafür genutzt werden, einen Raum zu schaffen, in dem sich sowohl Kinder, als auch Erwachsene wohl und geborgen fühlen sollen?“. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Bisher gebe es keine Täterhinweise, so eine Polizeisprecherin. Red