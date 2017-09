Der Musikpädagoge Prof. Dr. Helmke Jan Keden will Musik aus der Lebenswelt von Jugendlichen didaktisch nutzbar machen.

Seit sechs Monaten ist Professor Dr. Helmke Jan Keden an der Bergischen Universität. Der Musikpädagoge an der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften unterrichtete sechs Jahre an einem Gymnasium in Hilden, bevor er sich entschloss, seine Hochschulkarriere als Universitätsprofessor in Köln und nun in Wuppertal fortzusetzen. Damit steht er auf der „anderen“ Seite und weiß, was Schule braucht: Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer müssen insbesondere im Fach Musik künstlerisch versiert sowie musikwissenschaftlich und musikpädagogisch vielseitig ausgebildet sein.

Mit Musik kompetent umgehen zu können, hält Keden für genauso wichtig wie Lesen und Schreiben: „Es war noch nie so viel Musik in unserer Welt wie jetzt. Allein durch die steigende Medialisierung spielt Musik bei vielen Menschen eine immer größer werdende Rolle. Ebenso wird immer mehr musiziert, wenn auch nicht unbedingt im konventionellen Sinne.“ Es sei eine wichtige Aufgabe in der Ausbildung, dass Lehrer in diesem Bereich kompetent sind.

Musikunterricht wird häufig fachfremd unterrichtet

Die Fähigkeiten zum selbstständigen Handeln im musikalischen Bereich sollten schon von Kindheit an gefördert werden. So hält Keden die breit angelegte musikalische Früherziehung in Kindertagesstätten und der Musikschule genauso wie Förderprogramme in den Grundschulen für enorm wichtig. Doch hier gibt es Probleme. Beispielsweise wird in der Erzieherausbildung Musik kaum noch als Ausbildungsfach angeboten. „80 Prozent des Musikunterrichtes wird dort fachfremd unterrichtet“, kritisiert Keden, „und viele dieser Lehrer singen häufig in ihrer bequemen Lage, was für Kinder viel zu tief ist und Stimmschäden zur Folge haben kann“.

In Wuppertal helfen kurzfristig außerschulische Förderprogramme, wie die „Sing-Pause“ der Bergischen Musikschule: Zwei Mal wöchentlich kommen professionelle Gesangsdozenten an die Schulen und singen mit den Kindern. Singend erarbeiten Singleiter und Kinder musikalische Grundkenntnisse sowie ein breites, internationales Liederrepertoire. Während der „Sing-Pause“ bleiben die Lehrer im Klassenraum und profitieren ebenfalls vom fachqualifizierten Singen.

Außer der klassischen Orchester- und Chormusik, für die Keden viele schulische Anwendungsmöglichkeiten erarbeitet hat, ist er aber auch daran interessiert, die Möglichkeiten der Mediatisierung auf ihren Nutzen für einen zukunftsweisenden Musikunterricht zu überprüfen: „Wenn ein Schüler mit seinem iPad stolz zu mir kommt, und sagt: ‚Schauen Sie mal, was ich hier geschrieben habe‘, dann sind das ja auch musikalische Fertigkeiten, die für den Musikunterricht von Nutzen sind.“