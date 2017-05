„The Armed Man - A Mass for Peace“ besteht aus unterschiedlichen Bestandteilen: Zwischen Teile einer Messe sind Psalmen und Texte aus der Offenbarung, der Gebetsruf, Texte aus englischer Dichtung, der Text eines Hiroshima-Überlebenden und ein Text aus der Hindu-Tradition eingefügt. Sie beschreiben die Schrecken des Krieges und die Hoffnung auf Frieden. Konzert Das Konzert findet am morgigen Samstag, 13. Mai, 20 Uhr in der Basilika St. Laurentius statt. Der Eintritt ist frei.