Die traditionelle Weihnachtsvorlesung der Naturwissenschaftler überraschte immer wieder mit spannenden Effekten.

Wenn schon Weihnachtsvorlesung der Chemie, dann auch mit Weihnachtsmann. Die Veranstaltung an der Uni Wuppertal startete deshalb mit einem kräftigen „Ho-Ho-Ho“. Damit kamen gleich drei Weihnachtsmänner zur Tür herein. „Seid ihr denn auch fleißig zur Chemie-Vorlesung gegangen?“, fragten sie. Der Saal, voll besetzt mit Studenten wie Nicht-Studenten, Erwachsenen und Kindern, prustete los.

Keine Sorge. Auch wer nicht brav gewesen war, durfte sitzen bleiben und sich die Experimente zum Thema „Feurige Weihnachten“ anschauen. Denn in den rot-weißen Kostümen steckten der Göttinger Chemieprofessor Dietmar Stalke und seine beiden Assistenten. Eingeladen vom Wuppertaler „JungChemikerForum“ (JCF), verblüffte das Wissenschaftler-Trio sein Publikum. Nicht mit Zaubertricks, sondern durch Einsatz von Stoffen, Tinkturen, Reagenzglas und Bunsenbrenner. „An diesem Abend sollen Sie nur staunen, nichts lernen“, sagte Stalke. „Hier geht es nicht um Punkte, sondern nur um Spaß.“ Falls jemand doch etwas lerne, fügte er hinzu, sei das ja auch nicht schlecht.

Wie im Labor blubberte und zischte es in der nächsten Stunde immer wieder. Stand ein richtig lautes Experiment an, warnte Stalke mit „Ohren zu, Maul auf!“. Er brauchte nur wenige Sekunden und eine Wunderkerze, um eine Batterie Luftballons platzen zu lassen. Nachdem er eine Dose namens „Böllerbüchse“ mit Wasserstoff gefüllt hatte, hörte man erst nur einen hohen sirrenden Ton. „Auch die Frequenz will uns was sagen“, erklärte der Experimentator – und da flog der „Böller“ kurz, aber heftig in die Luft.

„Werfen Sie ihr altes Baguette nicht weg. Daraus können Sie eine schöne Fackel machen.“

Dietmar Stalke, Chemieprofessor

Was fürs Auge gab es ebenfalls reichlich. Sogar Wuppertaler Wahrzeichen waren dabei. In seiner „Weihnachtsbäckerei“, wie Stalke es nannte, mischte er einen dicken Brei zusammen. Unter Lichteinwirkung gab dieser das Bild des Elefanten Tuffi frei, der aus der Schwebebahn springt. Eine Rose, mit flüssigem Stickstoff behandelt, zersplitterte wie Glas. Das war noch harmlos im Vergleich zum Baguette, das Stickstoff und Sauerstoff ausgesetzt wurde und danach lichterloh brannte. „Werfen Sie Ihr altes Baguette nicht weg“, empfahl Stalke und verzog dabei keine Miene. „Daraus können Sie eine schöne Fackel machen.“

Prächtig sah es aus, als der Professor und Assistent Nico Graw im verdunkelten Hörsaal mehrere Flüssigkeiten in eine Glasspirale schütteten. Die Mischung leuchtete abwechselnd blau, grün und gelb. „Luminol“, flüsterten sich einige Studenten zu. Dass diese chemische Verbindung nicht nur für Farbspiele gut ist, klärte sich nach der Vorlesung. Auf Nachfrage erklärte Stalke, dass Kriminalisten mit Luminol Blutspuren nachwiesen.