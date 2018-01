Bundesgartenschau. Viele Ältere haben einen guten Eindruck davon, was es dabei zu erleben gibt, manch einer hat selbst schon eine Schau besucht. Für alle, die sich weniger unter dem amtlich klingenden Begriff vorstellen können: Es geht dabei um mehr als Farbkleckse durch ein paar Blümchen. Im Idealfall könnte – so, wie nicht nur Oberbürgermeister Andreas Mucke es sich erhofft – die grüne Stadt Wuppertal neu in Szene gesetzt werden. Das kann eine Einladung an die Talbewohner sein, ihre Stadt neu und anders zu entdecken. Und zwar auch über die Schau hinaus. Natürlich ist das Vorhaben sehr teuer – und für manch einen nicht mehr als ein schöner Traum.

Der aber braucht Unterstützung, Einsatz, Begeisterung und Spendenfreudigkeit, um wahr zu werden. Gut, dass die Machbarkeitsstudie nun auf den Weg gebracht ist. Auf dass sich ab Frühjahr zeige, welche Chancen die Bundesgartenschau wirklich hat. Sie vorher schon in Grund und Boden zu reden, ist absolut unangebracht.