Wuppertal CDU nominiert Rainer Spiecker für Bundestag

Wuppertal. Die Wuppertaler CDU hat in ihrer Sitzung am Donnerstag den Vorsitzenden, Rainer Spiecker MdL, für die Bundestagswahl am 24. September einstimmig als Kandidaten im Bundestagswahlkreis 102 (Wuppertal I) nominiert.

Am 3. Februar wird die Wahlkreismitgliederversammlung endgültig darüber entscheiden. Spiecker soll im Wahlkreis 102, Wuppertal ohne Ronsdorf und Cronenberg, kandidieren; diesen Wahlkreis hatte bisher der Ende vergangenen Jahres verstorbene Bundestagsvizepräsident Peter Hintze inne.

Der 55-Jährige hat sich in den letzten Jahren vor allem Wirtschaftspolitik gekümmert. An diese Arbeit will er in Berlin anknüpfen. In erster Linie geht es ihm aber darum, sich im Bundestag mit starker Stimme für seine Heimatstadt einzusetzen. „Ich bin in Wuppertal und im Land gut vernetzt, die Wuppertaler kennen mich und wissen, dass sie mit ihren Problemen immer zu mir kommen können“, so Spiecker zu seiner Kandidatur.

Kreisgeschäftsführer Paul Westeppe: „Rainer Spiecker hat sich durch seine unermüdliche Arbeit viel Ansehen erworben und genießt großes Vertrauen und Rückhalt – auch weit über Wuppertal hinaus.“ red