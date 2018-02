Ein Auto und ein Carport sind am Montag In der Hardt, Spieckern, Opfer eines Feuers geworden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wie die Feuerwehr berichtete, war der Leitstelle gegen 12.45 Uhr ein brennender PKW in einem Carport gemeldet worden. Bevor die Feuerwehr eintraf, konnte der Eigentümer seinen Wagen aus dem Carport schieben, auf den das Feuer bereits übergegriffen hatte. Auto und Carport wurden gelöscht, brannten aber aus. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun Brandursache, Schadenshöhe und Unfallhergang.