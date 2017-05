Am kommenden Wochenende feiert das Tal wieder.

Wuppertal. Am Freitag ab 22 Uhr heißt es unter dem Motto „Sound of the Sun feat. D-Nox“ mit dem ehemaligen Resident Dj D-Nox im Butan, Auf der Bleiche. Mit Butan-Member Band, Whatsapp-Registrierung und dem Sound of Butan VIP-Ticket gibt es bis 24 Uhr freien Eintritt.

Außerdem gibt es im U-Club „Lass dich gehn - Turntable Hools“ ab 23 Uhr mit Deutschrap, Trap und Partybanger auf dem Mainfloor abgehen. Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro.

Samstag geht es direkt weiter: Die „Campus Nacht – Die Studentenparty mit Herz“ startet um 22 Uhr im Butan, Auf der Bleiche. Auf dem Main Floor: Charts, Club Hits und Party Classic; auf dem 2nd Floor Black Music und Dancehall; der 3rd Floor hält Newcomerfür bereit und der 4th Floor Indie, Alternative und Rock. Studenten und Schüler zahlen bis 23.30 Uhr nichts, wenn sie einen gültigen Ausweis haben. Sonst kostet ein Ticket acht Euro, ermäßigt drei.

Auch im Klub, Gathe 50, steigt am Samstag zu „Trash Clash“ eine Party. Der Eintritt kostet sechs Euro, Studenten mit gültigem Ausweis haben bis 24 Uhr kostenlosen Eintritt. In der Main läuft 90s, Trash, Eurodance und die Lieblingslieder von und mit Moritz & Jimmy; auf dem 2nd Floor Reggae und Dancehall.

Und im U-Club können Party-Gäste beim Beerpong-Turnier mitmachen: Das Startgeld liegt bei 15 Euro pro Person, pro Team bei 30 Euro. Startplätze sind allerdings begrenzt. Danach geht es mit der „Superclub Party“ weiter, wo zu Rap, Reggae und Dancehall gefeeirt werden darf. Der Eintritt kostet fünf Euro, los geht es um 22 Uhr.