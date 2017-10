Butan Club, Apollo, Klub und Co. laden auf ihre Tanzflächen ein.

Heute Abend steigt die „WZ-Schatzsuche - die neue Singleparty in der Region“ im Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2. Hier können die Gäste in ungezwungener Atmosphäre feiern, flirten und neue Leute kennenlernen. Willkommen sind aber nicht nur einsame Herzen, sondern auch Paare und Singles, die keinen Partner suchen. Am Eingang liegen Leuchtarmbänder in verschiedenen Farben bereit, die die Flirtbereitschaft der Gäste signalisieren sollen. Musik: Tanzbares von Charts bis Dance Classics. Tickets sind an der Abendkasse für zehn Euro inklusive Begrüßungssekt erhältlich. Start: 21 Uhr.

Nachtschwärmer

Der Kitchen Klub, Aue 10, feiert den „Freitags-Kit(t)chen“. Auf einen Dresscode und „Schickimicki“ wird keinen Wert gelegt. DJ Malex O spielt Charts, Classics, House, R’n’B und vieles mehr - Hauptsache tanzbar. Frauen erhalten in der Partyküche freien Eintritt bis Mitternacht. Ohne Ermäßigung kostet der Eintritt fünf Euro. Veranstaltungsbeginn ist um 22 Uhr.

Am Samstag im Butan Club: „Campus Nacht - Pre-Halloween Party“. Main: Charts, Club Hits, Party Classics. Second: Black Music und Dancehall. Third: Trash Total, 90er, Schlager. Fourth: Indie, Alternative, Rock. Eintritt bis 23 Uhr: Drei Euro. Nach 23 Uhr: Acht Euro. Freier Eintritt bis 23.30 Uhr für Gäste im Halloweenkostüm oder mit gültigem Studentenausweis. Auf der Bleiche, 22 Uhr.

Der Klub, Gathe 50, lädt zu „Soul Rabbi’s Birthday Celebration“. Das Geburtstagskind und seine Freunde spielen Funk, Soul, Rare Groove und Early Reggae für ihre Gäste. Beginnt: Morgen, 23 Uhr.

The Mighty Pow Pow Movement legen morgen im U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191, auf. Musik: Reggae, Dancehall, Afrobeats und Soca. Second: Marcus45. Einlass: 23 Uhr. Eintritt: Acht Euro.

Der Apollo Club, Kasinostraße 25, präsentiert: „Arriba“ - karibische Sounds gepaart mit einem Hauch von Dancehall, R’n’B und Reggaeton. Line-Up: DJ U-Nique und DJ S-Jean. Doors Open: Morgen, 23 Uhr. jas