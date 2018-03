An der Kemnabrücke soll eine Querungshilfe eingerichtet werden.

Kemna. Die Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg folgte einem Antrag der Grünen, die Verwaltung solle den Landesbetrieb Straßen NRW um die Prüfung einer Querungshilfe auf der Beyenburger Straße in Höhe der Haltestelle Kemnabrücke bitten. Die Grünen nehmen damit eine Anregung der Bürgergemeinschaft Kemna auf.

Dort, wo die Kurve die Übersicht erschwere, hielten sich zudem viele Autofahrer nicht an das Tempolimit von 50 Stundenkilometern. Auch wenn es da keinen direkten Unfallschwerpunkt gebe, sei die Situation doch vor allem für Kinder und ältere Menschen problematisch. Und da an dieser Stelle auch noch Wanderwege kreuzen, betreffe die Situation nicht nur Kemnaer auf dem Weg zur Haltestelle oder zur Siedlung. Die letzte Verkehrszählung an dieser Stelle stammt von 2015 und weist 6700 Autos pro Tag aus, zusätzlich 300 Lastwagen. Weniger, so die BV, seien es bis heute sicherlich nicht geworden. Von einer Prüfung erhofft sich die BV zudem Zahlen über das Fußgängeraufkommen an dieser Stelle. Andreas Bialas (SPD) regte zudem an, das der BV einmal alle Unfallschwerpunkte im Stadtteil mitgeteilt würden. In einem Städteranking der Unfälle mit Fußgängern hatte Wuppertal vergleichsweise schlecht abgeschnitten. mj